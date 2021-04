Tandhygienist till nyförvärvad klinik i Huddinge - Distriktstandvården Sverige AB - Tandsköterskejobb i Huddinge

Distriktstandvården Sverige AB / Tandsköterskejobb / Huddinge2021-04-15På jakt efter något nytt och nyfiken på Distriktstandvården som arbetsgivare? Nu har du chansen att ansluta dig till teamet på vår nyförvärvade klinik i Huddinge som öppnar i mitten på maj! Vi söker en tandhygienist med god erfarenhet som vill vara med och bygga upp kliniken från början. Vi är öppna för antingen en heltids- eller deltidsanställning. Välkommen med din ansökan!Är du vår framtida kollega?Vi letar efter en ambitiös och ansvarsfull tandhygienist. Du är trygg i din yrkesroll och strävar alltid efter att utföra behandlingar av högsta kvalitet. Är patienten nöjd, så är du nöjd. Arbetslivserfarenhet är meriterande, du vet var du står och vart du vill.Dina patienter beskriver dig ofta som noggrann, professionell och förtroendeingivande. Du har lätt för att knyta kontakter och lika lätt för att upprätthålla dem. Vidare är du duktig på att kommunicera, och du vet värdet av en god dialog där tydlighet och information är viktiga beståndsdelar.Att vara öppensinnad och flexibel ligger i din natur, oavsett om det handlar om snabba ändringar eller långsiktiga förändringar. Både stora och små uppgifter tar du dig an med entusiasm och din energi brukar smitta av sig på dem du möter. Vi ser fram emot ett givande odontologiskt kunskapsutbyte lika mycket som småpratet i fikarummet.Vid anställning lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.2021-04-15Tjänsten innefattar sedvanliga arbetsuppgifter som tillkommer yrkesrollen som tandhygienist. Du kommer till en dynamisk verksamhet som ger dig möjlighet att påverka både dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och beslut som rör verksamheten i helhet.AnställningsvillkorHeltid eller deltid beroende på vad som passar båda parter.Tillträde efter överenskommelse.Lön efter överenskommelse.Vad vi erbjuderDu får en trygg anställning med kollektivavtal, en av marknadens bästa pensionsavsättningar samt goda villkor för både föräldraledighet och tjänstledighet. Du får en individuell lönesättning och utbildningsplan. Det finns också goda möjligheter att klättra inom företaget. Förutom detta får du friskvårdsbidrag, regelbunden massage och inbjudan till många fester och konferenser.Om DistriktstandvårdenDistriktstandvården är en privat tandvårdsaktör med 30 kliniker i Stockholm och Uppsala samt en på Åland. Med 215 000 patientbesök om året och över 400 medarbetare har vi inflytelserik roll på tandvårdsmarknaden. Här erbjuds barn och vuxna allmän-, akut- och estetisk tandvård. Inom verksamheten finns även en mobil enhet, en specialistklinik samt narkosverksamhet. Distriktstandvården startade 2010 och är idag Stockholms snabbast växande tandvårdskedja.Tjänsten är förlagd på vår nyförvärvade klinik mitt i Huddinge centrum som vi öppnar i mitten på maj. Kliniken är nyrenoverad och inrymmer sju behandlingsrum. Din nya arbetsplats ligger ett stenkast från pendeltågsstationen, bussterminalen och parkeringsplats.Skicka in din ansökan idag!Välkommen med din ansökan senast 16 maj 2021. Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt.Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-16Distriktstandvården Sverige ABFortelltorget 214147 HUDDINGE5693837