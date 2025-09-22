Tandhygienist till Norrmalm/City
2025-09-22
Vi söker en tandhygienist till vår klinik i hjärtat av Stockholm. Vårt prestigelösa team består av 2 tandläkare, 2 tandsköterskor och 1 tandhygienist.
Hos oss är det viktigt att kunna arbeta individuellt och samtidigt vara strukturerad och samarbetsvillig. För oss är det viktigt att ge högkvalitativ vård, bra service och ett professionellt bemötande. Vi arbetar aktivt och engagerat för en god munhälsa.
Du är omhändertagande och uppmärksam på patientens behov och önskemål. Du har god erfarenhet inom det odontologiska området och strävar efter att utföra kvalitativa behandlingar. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper.
Hos oss får du goda arbets- och lönevillkor, förmåner, individuell lönesättning, friskvårdsbidrag, sjukförsäkring och tjänstepension.
Tjänsten är på 100% men förhandlingsbar med tillträde enligt överenskommelse.
Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: jobb@dbdental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DB Dental AB
(org.nr 559200-7503)
Luntmakargatan 81 (visa karta
)
113 51 STOCKHOLM Jobbnummer
9521228