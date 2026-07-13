Tandhygienist till modern tandläkarmottagning i Johanneshov - Heltid/Deltid
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2026-07-13
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Tandhygienist till modern klinik i Johanneshov – heltid eller deltid
Vill du arbeta som tandhygienist på en modern och väletablerad klinik där du får nära stöd av tandläkare, specialister och kollegor?
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist till vår klinik i Johanneshov. Tjänsten kan vara heltid eller deltid enligt överenskommelse, och vi är öppna för att hitta ett upplägg som passar rätt person.
Hos oss får du arbeta i en trygg och professionell miljö med god patienttillströmning, modern utrustning och ett team som samarbetar nära i vardagen. Rollen passar dig som tycker om patientkontakt, vill arbeta självständigt inom din kompetens och samtidigt vara en viktig del av ett större behandlingsteam.
Om rollen
Som tandhygienist hos oss arbetar du med förebyggande tandvård, undersökningar inom tandhygienistens kompetensområde, parodontal behandling, depuration, munhygieninstruktioner, riskbedömningar, patientundervisning och uppföljning.
Du arbetar nära allmäntandläkare, specialister och tandsköterskor för att skapa långsiktiga behandlingsplaner och god munhälsa för våra patienter.
Vi söker dig som
Du är legitimerad tandhygienist och har ett varmt, tryggt och professionellt patientbemötande. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Erfarenhet är meriterande, men viktigast för oss är att du är trygg med patienter, har god klinisk förståelse och vill bidra till hög kvalitet i vården.
Du behöver tala och skriva svenska på en nivå som fungerar väl i patientkontakt och journalföring.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats med modern utrustning, engagerade kollegor och möjlighet att utvecklas i din roll. Du får arbeta med varierande patientfall och har nära stöd av både tandläkare och specialister.
Vi erbjuder heltid eller deltid enligt överenskommelse, konkurrenskraftig lön utifrån erfarenhet och kompetens samt möjlighet till fortsatt professionell utveckling.
Om kliniken
Kliniken ligger i Johanneshov och är en modern, väletablerad tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga patientrelationer. Vi erbjuder allmäntandvård, förebyggande tandvård och mer avancerade behandlingar i samarbete mellan olika kompetenser.Publiceringsdatum2026-07-13Så ansöker du
Du behöver inte skriva ett långt personligt brev. Skicka gärna CV och några korta rader om dig själv till:jobb@ama-dental.se
Märk ansökan med: "Tandhygienist Johanneshov".
Är du nyfiken men vill veta mer först? Skicka bara ditt namn och telefonnummer, så tar vi ett kort första samtal.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas när vi hittar rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: jobb@ama-dental.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AMA Dental AB
(org.nr 559198-3845)
Skarabacken 11 (visa karta
)
121 48 JOHANNESHOV Jobbnummer
10001927