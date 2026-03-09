Tandhygienist till modern tandklinik i Lund

Tandtorget Lund AB / Tandsköterskejobb / Lund
2026-03-09


Vill du arbeta i en klinik där kvalitet, modern teknik och teamkänsla står i centrum?
Tandtorget Lund växer och söker nu en tandhygienist som vill vara en viktig del av vår fortsatta utveckling. Vi är en modern tandvårdsklinik i Lund med fokus på kvalitet, förebyggande tandvård och en stark patientupplevelse.
Hos oss arbetar du i en klinik med digitala arbetsflöden, modern utrustning och ett team som stöttar varandra.

Publiceringsdatum
2026-03-09

Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss har du en central roll i patienternas munhälsa och arbetar både självständigt och i nära samarbete med tandläkare.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Undersökningar och diagnostik
Parodontal behandling
Airflow och professionell tandrengöring
Förebyggande tandvård och patientinformation
Uppföljning av parodontala behandlingar
Digital scanning och modern diagnostik

Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har ett professionellt och varmt patientbemötande
Är strukturerad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i team
Vill utvecklas i din yrkesroll

Erfarenhet är meriterande men inget krav.
Om Tandtorget Lund
Tandtorget Lund är en modern tandvårdsklinik med fokus på kvalitet, digital tandvård och estetisk tandvård. Vi arbetar med bland annat Invisalign, implantat och förebyggande tandvård i en modern och trivsam miljö.
Vi är ett team som värdesätter professionalism, utveckling och en god arbetsmiljö.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till:
Jobb@tandtorget.se
Märk ansökan: Tandhygienist - Tandtorget Lund

Sista dag att ansöka är 2026-04-08
E-post: jobb@tandtorget.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandtorget Lund AB (org.nr 559246-2278)
Fäladstorget 12 C (visa karta)
226 47  LUND

Jobbnummer
9786403

