Tandhygienist till modern och kvalitetsinriktad klinik i Gällivare
Nuola Dental AB / Tandsköterskejobb / Gällivare Visa alla tandsköterskejobb i Gällivare
2026-03-01
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nuola Dental AB i Gällivare
Arbetsgivare: Nuola Dental AB
Plats: Gällivare (Nuolajärviområdet)
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare (eller enligt överenskommelse)
Planerad start: Mitten av juni 2026Publiceringsdatum2026-03-01Om tjänsten
I mitten av juni 2026 öppnar Nuola Dental - en ny privat tandvårdsklinik i Nuolajärviområdet i Gällivare.
Vi bygger verksamheten från grunden med tydligt fokus på kvalitet, struktur och modern digital tandvård. Vårt mål är att skapa en långsiktig och hållbar arbetsmiljö där både patienter och medarbetare trivs.
Vi söker nu en legitimerad tandhygienist som vill vara med i uppstartsfasen och bidra till att forma arbetssätt, kvalitet och kultur i en ny klinik.Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du självständigt inom tandhygienistens kompetensområde och i nära samarbete med tandläkare och specialister.
Arbetet innefattar bland annat:
• Orala undersökningar och bedömning
• Parodontal utredning och behandlingsplanering
• Depuration och subgingival instrumentering
• Uppföljning och utvärdering av parodontal behandling
• Förebyggande arbete mot karies och parodontit
• Patientinformation och motivationsarbete
• Dokumentation och behandlingsplanering i digitalt journalsystemKvalifikationer
• Svensk legitimation som tandhygienist
• Bekväm med digitala verktyg (erfarenhet av Muntra är meriterande men inget krav)
• Självständig och kvalitetsmedveten i din yrkesroll
Vi välkomnar både dig med längre erfarenhet och dig som vill utvecklas vidare i din roll.
Vad erbjuder vi?
Hos Nuola Dental prioriterar vi kvalitet, arbetsro och en hållbar arbetsmiljö.
• 35-timmarsvecka: Hos oss är heltid definierad som 35 timmar per vecka, med bibehållen heltidslön.
• Konkurrenskraftig fast lön med individuell lönesättning
• 31 semesterdagar
• Strukturerad introduktion
• Modern digital utrustning (CBCT, intraoralskanner, 3D-skrivare m.m.)
• Tillgång till kliniskt kunskapsstöd och specialister
• Kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag och hälsoförmåner
• Möjlighet till bostad
Vi arbetar aktivt för att minska administration och skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart yrkesliv.Så ansöker du
Vill du vara med och bygga en kvalitetsinriktad och långsiktig tandvårdsklinik i Gällivare?
Skicka din ansökan (CV och kort personligt brev) till jobb@nuoladental.com
.
Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Skicka CV och kort personligt brev via e-post.
E-post: jobb@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Tandhygienist Nuola Dental".". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nuola Dental AB
(org.nr 559529-0551)
Alggränd 2 (visa karta
)
982 37 GÄLLIVARE Jobbnummer
9769674