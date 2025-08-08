Tandhygienist till modern klinik i hjärtat av Uddevalla!
2025-08-08
Vill du bli en del av ett glatt och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas, utmanas och bidra till högkvalitativ tandvård? Då kan Tandläkare Westerhäll vara rätt plats för dig.
Bli en del av Praktikertjänst, med Sveriges nöjdaste tandvårdspatienter!
Om tjänsten
Vi söker dig som är utbildad tandhygienist - nyexaminerad eller med erfarenhet. Du kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift. Du är självgående, positiv och samarbetsvillig, och trivs i en miljö där du får ta ansvar och utvecklas.
Tjänsten innebär sedvanligt arbete samt undersökningspass tillsammans med en tandsköterska. Vi arbetar teambaserat och journalföring sker i Frenda.
Om teamet
Hos oss arbetar ett lättsamt och engagerat gäng med blandade åldrar. Vi jobbar teambaserat och delegerat. Här har du möjlighet att påverka, ta ansvar och växa i din profession.
Om kliniken
Tandläkare Westerhäll är en modern klinik, belägen högst upp i ett fyravåningshus med utsikt över Uddevallas takåsar. Vi har fyra behandlingsrum, varav tre är nyrenoverade, och arbetar i en ljus och trivsam miljö. Kliniken ligger centralt med enkel tillgång till kollektivtrafik.
Tjänsten är tillsvidare med provanställning, flexibel omfattning och start enligt överenskommelse.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/555". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandläkare Westerhäll, Uddevalla Kontakt
Moa Trankell 0101283665 Jobbnummer
9450292