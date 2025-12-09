Tandhygienist till modern klinik i centrala Stockholm

Kvalident Dental Group AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2025-12-09


Tandhygienist sökes till Kvalident
Vill du arbeta på en klinik där noggrannhet, trygghet och ett personligt bemötande alltid står i centrum? På Kvalident söker vi nu en engagerad tandhygienist som vill bli en del av vårt växande team.

Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss får du:
Arbeta självständigt med utredningar, förebyggande vård och parodontalsjukdomsbehandling
Samarbeta nära våra tandläkare och tandsköterskor
Möjlighet att utvecklas inom områden du brinner för

Vi värderar kvalitet i varje steg och arbetar med moderna material, metoder och digitala lösningar.
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har ett genuint intresse för förebyggande tandvård
Är noggrann, positiv och trygg i ditt yrkesutövande
Trivs med patientkontakt och gillar att arbeta i team
Vill bidra till en lugn, varm och professionell klinikmiljö

Vi erbjuder
En klinik byggd på kvalitet, omtanke och långsiktighet
Goda utvecklingsmöjligheter och stöd för vidareutbildningar
Moderna lokaler och utrustning
Heltid/deltid enligt överenskommelse
Start enligt avtal

Om Kvalident
Kvalident grundades av två engagerade tandläkare med visionen att skapa en klinik där patienten alltid är i fokus och där professionell utveckling går hand i hand med ett varmt arbetsklimat. Här får du arbeta i en miljö där kvalitet inte bara är ett ord, det är en kultur.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och eventuella frågor till:
josef@kvalident.se
Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: josef@kvalident.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kvalident Dental Group AB (org.nr 559348-6979)
Jakobsbergsgatan 8 3TR (visa karta)
111 44  STOCKHOLM

Jobbnummer
9636572

