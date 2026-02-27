Tandhygienist till Mobiltandvård region Öst
2026-02-27
Oral Care fortsätter att expandera och söker tandhygienister till vår mobila verksamhet i Stockholm, ett spännande jobb, där ingen dag är den andra lik. Vi söker främst hygienister som utgår från Sörmland/Södra Stockholm eller norra Stockholm/ Gävle
Som tandhygienist på den mobila verksamheten arbetar du i ett företag som ligger i framkant inom äldretandvård. Du har stor frihet i din planering och arbete. En del av det administrativa kan med fördel utföras på distans. Passar detta in på dig, tveka inte att ansöka redan idag!
Om Oral Care
Oral Care är en av Sveriges största privata vårdgivare inom tandvård med mer än 35 års branscherfarenhet. Idag är vi över 2000 anställda i Norden och Nederländerna och erbjuder allmäntandvård för patienter i alla åldrar på våra allmänkliniker samt mobil tandvård för patienter i hemmet.
Stabil organisation
Som Sveriges största mobila tandvårdsföretag är vi en stabil organisation med kollektivavtal, odontologiska experter och forskningssamarbeten.
Våra kontor för den mobila verksamheten finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping.
Oral Care har idag kliniker över hela Sverige samt Norge och Nederländerna.
Oral Cares mobila verksamhet i Stockholm expanderar och är nu i behov av ytterligare flera erfarna tandhygienistkollegor som vill arbeta hos oss med utgångspunkt Sörmland och Norr Stockholm
Som tandhygienist i vår mobila verksamhet kommer du att åka ut till exempelvis ett äldreboende där du utför tandvård inom ramen för det reformerade tandvårdsstödet, det vill säga nödvändig tandvård.
Du kommer också hålla i munvårdsutbildningar för personal på äldre boenden samt genomföra munhälsobedömningar, ett uppdrag som är upphandlat.
I din tjänst har du tillgång till företagsbil, modern utrustning, laptop och mobiltelefon.
Vi söker dig som har arbetat minst 3 år som tandhygienist med erfarenhet och/ eller ett intresse för behandling av den äldre patienten som ofta har en komplex sjukdomsanamnes.
Tjänsten är en heltidstjänst eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Oral Care kan erbjuda dig...
Som ny medarbetare hos oss på Oral Care arbetar du tillsammans med vårt glada team nära patienterna där du varje dag gör skillnad och bidrar till en ökad livskvalitet.
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning med attraktivt löneläge.
Friskvård..
Möjlighet att arbeta på ett större privat företag med kvalitet och utveckling i fokus.
Att vara en del av ett flexibelt företag med korta beslutsvägar.
Goda möjligheter till kompetensutveckling.
Ett brett kollegialt nätverk i ett större företag som ändå har kvar en hög familjär känsla där vi tar oss tid att ha roligt tillsammans genom exempelvis afterwork och Oral Care-dagarna.
Ett spännande jobb med en rörlig arbetsplats, där ingen dag är den andra lik.
För att trivas hos oss ser vi att du som söker:
Har en bred social kompetens där du utmärker dig genom din förmåga att skapa, upprätthålla och bibehålla goda relationer.
Brinner för att göra skillnad i såväl patientens som dina kollegors vardag och ger ett bemötande utöver det vanliga.
Är kunnig och intresserad av äldretandvård.
Är lösningsorienterad och flexibel.
Är van vid att fatta egna beslut.
Är trygg i dig själv och din roll.
Du tar egna initiativ.
P g a journalföring och övrig administration kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Har du tidigare erfarenhet av Muntra eller Opus är detta meriterande.
B-körkort är ett krav.
Känner du att det här passar in på dig, skicka in ditt CV och en beskrivning av dig själv redan nu då urval sker löpande.
