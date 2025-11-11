Tandhygienist till mobila kliniken i Uppsala
Specialisttandvården orofacial medicin Seminariet och Mobila kliniken i Uppsala
Vill du göra skillnad för patienter med särskilda behov?
Vi söker dig som är en utbildad, erfaren tandhygienist för tjänstgöring vid Folktandvårdens Mobila Kliniken i Uppsala.
Vår verksamhet
Folktandvården Mobila kliniken har som syftet att öka tillgängligheten till tandvård för personer som annars kan ha svårt att ta sig till en traditionell tandvårdsklinik.
Det kan till exempel vara patienter på särskilda boenden, i ordinärt boende eller gruppboende.
Den Mobila kliniken är en del av Region Uppsalas arbete med att främja hälsa, förebygga sjukdom och minska skillnader i munhälsa mellan olika grupper i samhället. Genom att erbjuda tandvård på plats där patienterna finns bidrar det till en mer jämlik tandhälsa i hela regionen.
Vi delar lokal med Specialisttandvården Orofacial medicin Seminariet i ett attraktivt område med avstånd till Uppsala Resecentrum på ca 2 km, så pendlingsmöjligheten är god.
Tillsammans utgör vi en grupp om 34 medarbetare. Vi har gemensamma terapi- och klinikmöten, samverkan samt andra verksamhetsnära aktiviteter. Detta gör att du får stora möjligheter till kunskapsutbyte med erfarna kollegor.
På Orofacial medicin behandlar man patienter med särskilda behov, medicinska sjukdomar, intellektuella funktionsnedsättningar mm.
Man utför även oralmedicinska utredningar och behandlingar, dentoalveolär kirurgi och infektionsutredningar från sjukvården. På kliniken finns även forskning inom muncancer med flera utvecklingsområden.
Ditt uppdrag
Vi söker en tandhygienist som efterfrågar ett omväxlande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Du har intresse av och känner ett engagemang för medicinsk- och äldretandvård. Du har god erfarenhet av allmäntandvård och det är meriterande att ha erfarenhet av medicinsk och/eller mobil tandvård.
Som person är du engagerad, noggrann och har patienten i fokus. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Du arbetar med att ge tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning, antingen på ett boende eller i deras egna hem. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva uppsökande verksamhet och utbilda personalen på äldreboenden i munhälsa och tandvård.
För internsökande kan möjligheten att kombinera denna tjänst med arbetet på nuvarande klinik diskuteras.
Vi erbjuder
Vi vill skapa förutsättningar för våra medarbetare att må bra, därför erbjuds ett friskvårdsbidrag om 3000 kr per år. Vi värnar om våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där kompetensutveckling och karriärmöjligheter värdesätts högt. Folktandvården erbjuder årligen ett gediget kursprogram. Region Uppsala har ett av Sveriges bästa kollektivavtal och vi tar hand om dig som medarbetare och skapar förutsättningar för ekonomisk trygghet.
I vårt kollektivavtal ingår bland annat
• Tjänstepension
• Ett starkt försäkringsskydd
• Extra semesterdagar till dig över 40 år
• Tillägg vid föräldraledighet och sjukskrivning
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Christina Runow Stark 018-6172301
Arbetsledare Negeste Mancos, 076-819 44 63
För SRAT, Carina Nilsson, 076-765 23 08
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan redan idag via länken nedan. Vi kommer att intervjua löpande under anställningstiden och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Vi vill att din ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt kopia på yrkeslegitimation. Körkort är ett krav då verksamheten innebär resor med tjänstebil till olika boenden. Sista ansökningsdag är 18 januari 2026. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Folktandvården i Uppsala län har god tillströmning av patienter, bra ekonomi och intressanta utvecklingsprojekt. Vi är en organisation där alla känner sig behövda och delaktiga, där alla kan tillföra värden och egenskaper som för vår verksamhet framåt. Vårt driv sitter i medarbetarna! Låter det intressant? Kom och dela vårt driv!
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa växeln 018-611 00 00 och be om att få komma i kontakt med HR-specialist säkerhet så kommer du bli guidad vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka genom att fylla i ansökningsformuläret.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
