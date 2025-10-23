Tandhygienist till Lövånger Tandvård
2025-10-23
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Umeå
, Mark
, Östersund
, Borlänge
Är du utbildad tandhygienist med minst ett års erfarenhet och drivs av att göra skillnad för människors hälsa? Då har du chansen att arbeta på en familjär privatklinik i Lövånger med kompetenta kollegor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter.
Kliniken är en del av Dentalum som är en snabbväxande tandvårdsgrupp i Sverige. Tillsammans strävar vi efter att skapa en hållbar och långsiktig tandvård med patienternas och medarbetarnas välmående i fokus.
ARBETSBESKRIVNING
Tjänsten innebär ett roligt och meningsfullt arbete i ett tätt sammansvetsat team där vi strävar efter gemensamma mål. Vi är en flexibel verksamhet med korta beslutsvägar där vi som team utvecklar kliniken framåt.
Arbetsuppgifterna kommer variera då vi utför alla typer av behandlingar, från allmäntandvård till avancerad specialistvård, men består i grunden av sedvanliga arbetsuppgifter som tandhygienist. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera förebyggande tandvård, undersökning och rengöring av tänder, samt utbilda patienter om god munhygien. Vi ser till att anpassa behandling efter varje individ för att uppnå bästa möjliga munhälsa.
Vi på Lövånger Tandvård värdesätter kvalitet och behandlingar som förbättrar patientens hälsa på lång sikt. Vi ser därför gärna att du sätter patienten i första rummet och har en holistisk syn på vården.
Det kan även förekomma resor i arbetet för exempelvis interna möten, leverantörsbesök, event och mässor.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är en kvalificerad tandhygienist med passion för ditt yrke och genuin vilja att göra skillnad för dina patienter. Du är lyhörd och förtroendeingivande i ditt patientbemötande samt har en god förmåga att arbeta båda självständigt och i team.
Du är strukturerad och noggrann och att hålla dig uppdaterad med det senaste inom tandvård och munhälsa är en självklarhet för dig. Du har vidare förmågan att förmedla information och kunskap på ett enkelt och lättförståeligt sätt till dina patienter.
Legitimerad tandhygienist
Ett års erfarenhet inom yrket
Mycket goda kunskaper i svenska
OM KLINIKEN
Lövånger Tandvård ligger centralt i Lövånger och består av 2 behandlingsrum. Du kommer att ingå i ett härligt team med 1 tandläkare och 2 tandsköterskor.
På klinikerna använder vi Muntra som journalsystem, intraoral scanning och digital röntgen.
Läs gärna mer om vår klinik här: https://lovangertandvard.se/
ANSTÄLLNING
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Tjänstgöringsgrad: 100%, kan diskuteras.
Start: Så snart som möjligt.
Ersättningen: Fast månadslön där du också får del av andra konkurrenskraftiga anställningsförmåner.
ANSÖK
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till oss så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
OM DENTALUM
Dentalum är en snabbt växande tandvårdsgrupp i Sverige som vill skapa en hållbar och långsiktig tandvård där patienternas och medarbetarnas välmående är i fokus. Vi vill skapa den bästa möjliga miljön för både patienter och personal. Besök oss på www.dentalum.com
för mer information! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046) Arbetsplats
Dentalum Kontakt
Mona Lafta mona.lafta@lovangertandvard.se Jobbnummer
9570872