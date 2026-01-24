Tandhygienist till konsultuppdrag i Stockholm
Odonti AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-01-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Odonti AB i Stockholm
, Tyresö
, Uppsala
, Enköping
, Arboga
eller i hela Sverige
Vi söker nu en tandhygienist till ett vikariat där du arbetar kliniskt med egna patienter, i en klinik med trevligt och inarbetat patientklientel, god stämning och mycket gott samarbete i teamet.
Uppdraget i korthet
Arbetsgivare: Odonti Uppdragsgivare: Privat tandvårdsklinik i centrala Stockholm Roll: Tandhygienist Ort: Stockholm Anställningsform: Visstidsanställning Omfattning: Heltid eller deltid Period: Januari till mars 2026 (ca 3 månader) med möjlighet till förlängning Tillträde: Snarast möjligt
Som konsult hos Odonti får du:
En trygg anställning hos Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård
Fast lön, pension och försäkringar
En arbetsgivare och stöttande konsultchef med utbildning och erfarenhet inom tandvårdsbranschen
Karriärmöjligheter efter uppdragets slutdatum
Förlängd konsultuppdrag hos aktuell uppdragsgivare, eller
Anställning hos aktuell uppdragsgivare, eller
Tips på andra lediga tjänster och konsultuppdrag via Odonti
Om uppdragsgivaren
Kliniken är belägen i centrala Stockholm, har tre behandlingsrum och teamet består av:
2 tandläkare
2 tandsköterskor
1 tandhygienist
Kliniken:
arbetar endast med vuxna patienter
arbetar i journalsystemet Opus och använder bl.a. DentalEye
har OPG, digital scanner m.m.
Det utförs alla typer av behandlingar, även avancerad kirurgi, och kliniken remitterar sällan. Arbetsmiljön beskrivs som fullspäckad tidbok, mycket skratt och gott samarbete.
Om uppdraget
Din roll under detta konsultuppdrag är som legitimerad tandhygienist med sedvanliga arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna omfattar:
Egna patienter med undersökningar och parodontala behandlingar
Förebyggande tandvård
Arbete i reception/steril i mån av tid
Assistera tandläkare vid behov
KvalifikationerKrav
Svensk yrkeslegitimation som tandhygienist (utfärdad av Socialstyrelsen) Obehindrat svenska i tal och skrift Minst 1 års klinisk erfarenhet som tandhygienist i Sverige
Meriterande / Personlig kompetens
Social kompetens Samarbetsförmåga Relationsskapande förmåga "Caring"-bemötande
Sök ditt drömjobb - med eller utan CV
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en konsultuppdrag. Det innebär att Odonti kommer att vara din arbetsgivare och hyra ut dig som konsult till uppdragsgivaren.
Vid frågor om uppdraget, vänligen kontakta ansvarig konsultchef på Odonti Publiceringsdatum2026-01-24Kontaktuppgifter för detta jobb
Jashar Samadi - Ansvarig konsultchef hej@odonti.se
0709 220 250
Om din arbetsgivare - Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande.
Tipsgåva
Känner du den vi söker?
Tipsa oss eller en vän om det här jobbet. Leder ditt tips till en anställning, får du ett presentkort värd 1000 kr i valfri butik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6991087-1806292". Arbetsgivare Odonti AB
(org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Odonti Jobbnummer
9702883