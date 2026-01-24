Tandhygienist till konsultuppdrag i Stockholm

Odonti AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-01-24


Vi söker nu en tandhygienist till ett vikariat där du arbetar kliniskt med egna patienter, i en klinik med trevligt och inarbetat patientklientel, god stämning och mycket gott samarbete i teamet.
Uppdraget i korthet
Arbetsgivare: Odonti Uppdragsgivare: Privat tandvårdsklinik i centrala Stockholm Roll: Tandhygienist Ort: Stockholm Anställningsform: Visstidsanställning Omfattning: Heltid eller deltid Period: Januari till mars 2026 (ca 3 månader) med möjlighet till förlängning Tillträde: Snarast möjligt
Som konsult hos Odonti får du:
En trygg anställning hos Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag inom tandvård

Fast lön, pension och försäkringar

En arbetsgivare och stöttande konsultchef med utbildning och erfarenhet inom tandvårdsbranschen

Karriärmöjligheter efter uppdragets slutdatum

Förlängd konsultuppdrag hos aktuell uppdragsgivare, eller

Anställning hos aktuell uppdragsgivare, eller

Tips på andra lediga tjänster och konsultuppdrag via Odonti

Om uppdragsgivaren
Kliniken är belägen i centrala Stockholm, har tre behandlingsrum och teamet består av:

2 tandläkare

2 tandsköterskor

1 tandhygienist

Kliniken:

arbetar endast med vuxna patienter

arbetar i journalsystemet Opus och använder bl.a. DentalEye

har OPG, digital scanner m.m.

Det utförs alla typer av behandlingar, även avancerad kirurgi, och kliniken remitterar sällan. Arbetsmiljön beskrivs som fullspäckad tidbok, mycket skratt och gott samarbete.
Om uppdraget
Din roll under detta konsultuppdrag är som legitimerad tandhygienist med sedvanliga arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna omfattar:

Egna patienter med undersökningar och parodontala behandlingar

Förebyggande tandvård

Arbete i reception/steril i mån av tid

Assistera tandläkare vid behov

KvalifikationerKrav
Svensk yrkeslegitimation som tandhygienist (utfärdad av Socialstyrelsen) Obehindrat svenska i tal och skrift Minst 1 års klinisk erfarenhet som tandhygienist i Sverige
Meriterande / Personlig kompetens
Social kompetens Samarbetsförmåga Relationsskapande förmåga "Caring"-bemötande
Sök ditt drömjobb - med eller utan CV
Sök med eller utan CV på www.odonti.se
Detta är en konsultuppdrag. Det innebär att Odonti kommer att vara din arbetsgivare och hyra ut dig som konsult till uppdragsgivaren.
Vid frågor om uppdraget, vänligen kontakta ansvarig konsultchef på Odonti

Publiceringsdatum
2026-01-24

Kontaktuppgifter för detta jobb
Jashar Samadi - Ansvarig konsultchef hej@odonti.se 0709 220 250
Om din arbetsgivare - Odonti
Odonti är ett rekryterings- och bemanningsföretag inom dentalbranschen. Vi rekryterar till fast tjänster, och hyr ut konsulter till tidsbegränsade uppdrag, helt utifrån konsulternas tillgänglighet och önskemål.
Över 11.000 yrkesverksamma inom tandvården i Sverige har connectat med oss och finns i vår kandidatdatabas och nätverk. Connectat med oss på 10 sekunder via Odonti.se
Din profil hanteras enligt GDPR, är osynlig och delas inte med andra utan ditt medgivande.
Tipsgåva
Känner du den vi söker?
Tipsa oss eller en vän om det här jobbet. Leder ditt tips till en anställning, får du ett presentkort värd 1000 kr i valfri butik!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6991087-1806292".

Arbetsgivare
Odonti AB (org.nr 559040-1096), https://jobb.odonti.se
111 52  STOCKHOLM

Arbetsplats
Odonti

Jobbnummer
9702883

