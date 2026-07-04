Tandhygienist till Gylle Tandvård /Dentalum
Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Borlänge Visa alla tandsköterskejobb i Borlänge
2026-07-04
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Är du tandhygienist som älskar att ge patienter bästa möjliga vård? Är du redo att bli en del av vårt fantastiska team på Gylle Tandvård?
Gylle Tandvård och Ludvikatandläkarna är en del av Swedish Dental som ingår i Dentalum.
Swedish Dental är kända för att vara en innovativ klinik i framkant när det gäller teknik och behandlingsmetoder inom implantatbehandlingar. Som en del av Dentalum, en snabbväxande tandvårdsgrupp i Sverige, kan du förvänta dig möjligheter till mentorskap och en utmärkt plattform för att utveckla din karriär.Publiceringsdatum2026-07-04Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad, professionell och erfaren tandhygienist som är passionerad för mänsklig tandhälsa. Vi erbjuder en stimulerande position i vår klinik där du får möjlighet att arbeta tätt ihop med vårt kompetenta team.
Som tandhygienist kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Utföra tandhygienistbehandlingar, implantatkontroller och förebyggande tandvård
Ge råd och instruktioner om munhälsa
Administrera patientjournaler och tidsbokningar Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Behärskar svenska och engelska obehindrat
Datorvana och erfarenhet av arbete med journalsystem
Meriterande om du har tidigare erfarenhet av journalsystemet FRENDA
PERSONLIGA EGENSKAPER
Du är en noggrann och professionell person som lägger stor vikt vid god patientservice. Du har en positiv attityd och arbetar bra i team.
OM KLINIKEN
Gylle Tandvård är belägen 2 km utanför Borlänge centrum och delar fastighet med en vårdcentral. Vi erbjuder en modern arbetsmiljö med nyrenoverade behandlingsrum och avancerad utrustning, inklusive OPG och CBCT.
Läs mer om kliniken här: https://gylletandvard.se/
Kliniken är en del av Dentalum, som i dagsläget består av nästan 400 medarbetare runtom i Sverige.
ANSTÄLLNING
Plats: Borlänge
Anställningsform: Heltid/Deltid enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön och provision enligt överenskommelse
Startdatum: Enligt överenskommelse
ANSÖK
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan så snart som möjligt. Ansökningar utvärderas löpande.
Varför Dentalum?
För att vi tror att tandvården kan vara både professionell och mänsklig.
För att vi vågar satsa.
För att vi växer.
Och för att vi aldrig vill bli så stora att vi glömmer det viktigaste – människorna.
Våra värdeord Omsorg, Ansvar och Engagemang är inte något som står på en vägg.
De ska märkas i vardagen.
I mötet med patienten.
I samarbetet med kollegorna.
Och i känslan när man går hem efter arbetsdagen.
Besök oss på www.dentalum.com
för mer information! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8020016-2086354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Gyllehemsvägen 10 (visa karta
)
784 60 BORLÄNGE Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9992639