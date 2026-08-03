Tandhygienist till Götaplatsens Tandvård
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Göteborg Visa alla tandsköterskejobb i Göteborg
2026-08-03
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Är du utbildad tandhygienist som söker nya möjligheter? Vill du arbeta i en modern och trivsam verksamhet med stark teamkänsla och lång erfarenhet? Publiceringsdatum2026-08-03Om företaget
Vi är en väletablerad 4 rumsklinik som ligger centralt på Kungsportsavenyen i moderna lokaler. Teamet som arbetar här är en tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor. Vi erbjuder våra vuxna patienter ett personligt bemötande och högkvalitativ tandvård. Som en del av Praktikertjänst innebär det att vi har korta beslutsvägar och fina förmåner.Om tjänsten
Omfattning 60 %, 3 dagar i veckan
Start enligt överenskommelse
Arbetstider delvis fritt upplägg mellan kl. 07.00–18.00
Eget behandlingsrum med modern utrustning
Inga undersökningspass ingår i tjänsten
Frenda journalsystem
Hos oss är samarbete en självklar del av vardagen – vi hjälper varandra och värdesätter en prestigelös arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Flexibel arbetstidsförläggning
Kompetensutveckling och utbildningar
Friskvårdsbidrag
Korta beslutsvägar och gott inflytande
Regelbundna teamaktiviteter och sociala aktiviteter
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har några års erfarenhet
Talar och skriver svenska obehindrat (engelska är meriterande)
Är trygg i din yrkesroll och trivs med att ta eget ansvar
Har ett gott bemötande och är lyhörd inför patientens behov
Är samarbetsinriktad, initiativtagande och flexibel
Låter det intressant?
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på sandra.berggren.1@ptj.se
eller på 010-128 38 81
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Kungsportsavenyen 39 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Tandvård, Västra Götalands län, Götaplatsens tandvård Kontakt
Sandra Berggren sandra.berggren.1@ptj.se 0736624012 Jobbnummer
10019487