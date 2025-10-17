Tandhygienist till Gnosjö Tandvård
2025-10-17
Vi expanderar och söker nu en tandsköterska.
Precis i centrum hittar du den välrenommerade kliniken Gnosjö Tandvård. Gnosjös privattandvård som haft en viktig del i Gnosjö kommuns ansvar för tandhälsan i området i mer än 25 år. En personlig tandvårdsklinik i fräscha lokaler med toppmodern utrustning.
På Gnosjö Tandvård har vi som mål att ge tandvård med hög kvalité. Det innebär att patienter får en trygg och bekväm tandvård med ett personligt bemötande på egna villkor. Här finns allt våra patienter behöver - våra patienter behöver ytterst sällan remitteras då vi utför alla behandlingar. Naturligtvis har vi även nära samarbete med specialisttandvården för de fall förutsättningarna inte medger behandling på kliniken.
Som Gnosjös enda privata tandvårdsklinik delar vi det stora ansvaret med folktandvården för god munhälsa i vårt närområde. Det är viktigt för oss att vi skapar delaktighet och gemenskap på vår klinik och samtidigt trygghet för våra patienter.
Här arbetar idag 6 medarbetare och vill du bli en del i vårt team är du välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Som tandsköterska är din huvudansvars områden tandläkarassistans, arbete i sterilen och administration. Dock utgör samarbete på vår klinik en mycket viktig del i dagliga arbetet. Tillsammans med dina övriga medarbetare ansvarar du även för den service och omhändertagande som vårt klientel behöver.
Du är utbildad tandsköterska med gärna ett par års erfarenhet inom yrket. Du är trygg med arbete i journalsystem och har god datorvana. Det är även meriterande om du tidigare arbetat i journalsystemet Alma. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i vår rekrytering. För att trivas hos oss är du en social och ödmjuk person som arbetar med att ha patientens behov i centrum. Vi arbetar med en god känsla för service på ett förtroendeingivande sätt.
Tjänstens omfattning: Heltid och tillsvidare
Tillträde: omgående
Intresserad? Maila då in din ansökan samt CV till: tandkliniken@hotmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Tandkliniken@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xerxes Faez AB
(org.nr 556811-4622)
Järnvägsgatan 8 (visa karta
)
335 22 GNOSJÖ Jobbnummer
9563355