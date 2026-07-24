Tandhygienist till FTV Bergmästaren
Region Dalarna - Folktandvården / Tandsköterskejobb / Falun Visa alla tandsköterskejobb i Falun
2026-07-24
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Folktandvården Bergmästaren är en allmäntandvårdsklinik i centrala Falun. Hos oss arbetar 9 tandläkare, 4 tandhygienister och 11 tandsköterskor, samt receptions- och sterilpersonal. Vi står även i en utvecklande fas och utökar vår arbetsgrupp. Vi jobbar i team och arbetar mot att erbjuda invånarna hög kvalitativ vård. Kliniken ligger centralt i Falun med mycket goda kommunikationsmöjligheter, med både knutpunkten för bussar och resecentrum för tåg på nära håll. Hela stadskärnan med dess utbud av affärer och restauranger samt fina Falu-ån som flyter genom staden finns i närheten.
Hos oss får du ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och möjlighet till en rik fritid. Gillar du friluftsliv, fjällvandring, skidåkning; längd och utför, att cykla, spela golf och fiska så har du fina möjligheter till det i vår härliga fjäll- och skogsnatur.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi till vår klinik Folktandvården Bergmästaren i Falun tandhygienist med stort engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna. Som tandhygienist hos oss har du varierade arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde och du kommer att ha patienter i alla åldersgrupper. Terapiplanering sker i samråd med tandläkare och vi har även tillgång till specialistkliniken för råd.
På vår klinik erbjuder vi dig ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och god stämning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandhygienistlegitimation. Erfarenhet av datasystemet T4 är meriterande. Du har goda kunskaper i det svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid en god introduktion. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:043". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Soares Melancia, Tanja Alexand tanjaalexandra.soaresmelancia@regiondalarna.se 023-491986 Jobbnummer
10010901