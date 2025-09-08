Tandhygienist till Folktandvården Västmanland AB, Herrgärdet
2025-09-08
Dina arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss får du användning av hela din kompetens då vi har patienter i alla åldrar. Vi önskar att du har intresse för såväl barntandvård, vuxentandvård som äldretandvård. I ditt arbete tar du mycket eget ansvar men är samtidigt del i hela klinikens team av tandhygienister, tandläkare och tandsköterskor. Tillsammans hjälper vi våra patienter med deras munhälsa och skapar livskvalité.
Om arbetsplatsen
Västerås har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.
Inom Folktandvården Västmanland AB arbetar vi med respekt, engagemang, glädje och kompetens för att ge våra patienter den bästa tandvården. Vi satsar på att bygga starka team av tandläkare, tandhygienist och tandsköterska. På Folktandvården Herrgärdet arbetar idag 9 tandläkare, 4 tandhygienister och 13 tandsköterskor som tillsammans svarar för både barn-, vuxen och äldretandvård i ljusa och moderna lokaler.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du bemöter alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Du har en god pedagogisk förmåga och uppskattar ett arbete där du får ta ansvar. I ditt arbete värdesätter du odontologisk kvalitet och effektivitet. Eftersom du i arbetet kommunicerar med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid, tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 september 2025
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Bifoga gärna relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto:
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Region Västmanland Kontakt
Vikarierande kliniksamordnare
Danielle Nordvall danielle.nordvall@regionvastmanland.se 021-17 42 38 Jobbnummer
