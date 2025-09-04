Tandhygienist till Folktandvården Västmanland AB, Folktandvården Adelsö
Vill du vara en del av ett engagerat och professionellt team, och göra skillnad för varje patient - varje dag? Hos oss får du använda din kompetens fullt ut i en dynamisk miljö präglad av respekt, arbetsglädje och framåtanda. Gemensamt förverkligar vi vår vision, "Tillsammans - för hela familjens munhälsa".Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierat arbete som tandhygienist. I din roll möter du patienter i alla åldrar och därför är det viktigt att du trivs med omväxling där ingen dag är den andra lik. Ett tydligt patientfokus, ett gott bemötande och en hög kvalité ska genomsyra upplevelsen hos oss. I ditt arbete tar du mycket eget ansvar men är samtidigt en del i hela klinikens team av tandhygienister, tandläkare och tandsköterskor. Tillsammans hjälper vi våra patienter med deras munhälsa och skapar livskvalité.
På Folktandvården Adelsö arbetar idag 4 tandläkare, 3 tandhygienister och 14 tandsköterskor som tillsammans svarar för både barn-, vuxen och äldretandvård.
Vi på Adelsö satsar på att bygga starka team av tandläkare, tandhygienist och tandsköterskor. Hos oss arbetar vi delegerat och samtliga yrkeskategorier får arbeta på spetsen av sin kompetens. Vi är även en klinik som jobbar skift, vilket gör att du kommer att arbeta kl. 11:00 - 19:00 2 dagar i veckan och kl. 07:00 - 15:00 3 dagar i veckan.
En god prestation förutsätter att du trivs och mår bra på jobbet, därför erbjuder vi dig bland annat följande förmåner:
• Individuellt utformat introduktionsprogram för att du ska utvecklas och bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• Gratis träning på Region Västmanlands fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag, 3000 kr/år
Läs gärna mer om dina förmåner på: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss för ett förutsättningslöst samtal så kan vi berätta mer om tjänsten.
Vill du läsa mer om oss får du gärna besöka vår hemsida: Folktandvården Västmanland ABKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och som har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer. Du bör ha en lösningsorienterad förmåga, samtidigt som du har en känsla för att se helheten på din arbetsplats. Du bemöter alla människor med förståelse, respekt och omtanke. Du har en god pedagogisk förmåga och uppskattar ett arbete där du får ta ansvar. I ditt arbete värdesätter du odontologisk kvalitet och effektivitet. Eftersom du i arbetet kommunicerar med patienter, närstående, kollegor och i vissa fall myndigheter är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Vidare är vår förhoppning är att du som söker, precis som vi, tycker det är roligt att hela tiden utvecklas och att utveckla.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 28 september 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland
Kliniksamordnare
Mikaela Lundberg mikaela.lundberg@regionvastmanland.se 021-17 50 48
9492550