Tandhygienist till Folktandvården Västerbron
Region Kronoberg, Folktandvård / Tandsköterskejobb / Växjö Visa alla tandsköterskejobb i Växjö
2026-03-06
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Folktandvård i Växjö
Nu söker vi dig som är tandhygienist och vill vara med och göra skillnad varje dag, här finns en arbetsplats där du kan växa i din yrkesroll och vara en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att skapa god munhälsa för alla kronobergare.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Västerbron är en allmäntandvårdsklinik och vi är också stolta över att vara Folktandvården Kronobergs utvecklingsklinik. Som utvecklingsklinik ligger vi i framkant och vi testar och utvärderar bland annat nya material, produkter och tekniska lösningar. Vi har totalt 6 behandlingsrum och vi är 14 medarbetare som arbetar på kliniken som präglas av en varm och inkluderande arbetsmiljö. Hos oss kommer du att arbeta med hela bredden av tandhygienistens arbetsuppgifter och du kommer framförallt att möta vuxna patienter.
För att du ska få en riktigt bra start hos oss erbjuder vi ett gemensamt introduktionsprogram för alla nya medarbetare. Här får du en god inblick i vår organisation, värdefull information och möjlighet att lära känna andra nyanställda inom Folktandvården Kronoberg. Är du nyexaminerad får du dessutom en handledare som stöttar dig under din första tid hos oss allt för att du ska känna dig trygg och säker i din nya roll.
Just nu söker vi en vikarierande tandhygienist i samband med en föräldraledighet, vikariatet sträcker sig under perioden 20260810-20270808 eller till dess ordinarie befattningshavare återgår i tjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och både du som är nyexaminerad (eller i slutfasen på din utbildning) och du som har erfarenhet är välkommen att söka.
Dina personliga egenskaper är viktiga: och vi letar efter dig som har en positiv inställning och som kan bidra till vår goda arbetsmiljö. Vår medarbetaridé bygger på att när vi är på jobbet så ser vi varandra och vår del i helheten tillsammans skapar vi en klinik där både patienter och medarbetare trivs.
ÖVRIGT
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
Vi kan erbjuda dig förmåner i form av:
* tjänstepension
* flyttbidrag
* möjlighet till löne- och semesterdagsväxling
* möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
* friskvårdsbidrag
* massagebidrag
* skobidrag
* mammografi och blodgivning på arbetstid
* medlemskap i personalklubb
* inflyttarservice för dig som inte bor i Kronoberg idag men flyttar hit för att börja jobba hos oss
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 152/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Folktandvård Kontakt
Kliniksamordnare
Linda Jonsson 0470-58 34 35 Jobbnummer
9780986