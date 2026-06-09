Tandhygienist till Folktandvården Vällingby
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2026-06-09
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Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det.Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
På Folktandvården Stockholm har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för stockholmare i alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, planerar, bedömer och genomför individuellt anpassade munhälsovårdsinsatser med fokus på behandling av parodontala sjukdomar.
Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten. Hos oss finns det goda möjligheter till att vidareutveckling och engagemang i frågor som är viktiga för dig. I uppdraget ingår att dela med dig av dina erfarenheter för att insprirera, motivera och bidra till dina kollegors utveckling.
På Folktandvården i Vällingby arbetar du i en utvecklande och samarbetsinriktad miljö tillsammans med ca 40 medarbetare på en modern klinik med 22 behandlingsrum. Kliniken har bred kompetens inom oral kirurgi, och en tandläkare som deltid vidareutbildar sig vid käkkirurgin på Easmaninstitutet, samt nischtandläkare inom protetik och endodonti. Här finns även ett team som arbetar med lustgasbehandling, samt tre ytterligare tandhygienister vilket skapar goda möjligheter till samarbete och erfarenhetsutbyte.
Kliniken ligger mitt i Vällingbys centrum med närhet till tunnelbana, bussar och parkeringsmöjligheter. I området finns restauranger, butiker och gym.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist med examen från tandhygienistutbildning och gärna några års erfarenhet inom yrket, där annan tandvårdsbakgrund är meriterande. Du har mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift och ytterligare språkkunskaper ses som meriterande. Goda datakunskaper i Office och erfarenhet från journalsystemet T4, är meriterande.
För dig är tandvård av hög kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt och varmt bemötande gentemot både patienter och kollegor. Som person är du positiv, lösningsorienterad och trygg även i utmanande situationer. Du är öppen för feedback och ser det som en naturlig del i din utveckling och ditt lärande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som tandhygienist hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandhygienister mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom fluortant, BVC-informatör, nischtandhygienist, klinikchef och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Att som nyutexaminerad få gå vårt introduktionsprogram
Stort tandhygienistnätverk inom företaget
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2026. Vi tillsätter två (2) tjänster för tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Miro Pirslin, klinikchef, tel. 070-08 91 164
Matilda Jönsson, rekryterare tel. 070-28 60 09
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Kontakt
Susanna Fooladi, SRAT 070-7276228 Jobbnummer
9956129