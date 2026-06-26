Tandhygienist till Folktandvården, Umeåregionen
Region Västerbotten, Folktandvård / Tandsköterskejobb / Umeå Visa alla tandsköterskejobb i Umeå
2026-06-26
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Här på Folktandvården ligger vi i framkant vad gäller forskning och utveckling och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Inom Folktandvården ryms en bredd av kompetensområden. Vi har både allmän- och specialisttandvård och dessutom medverkar vi i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vi arbetar i moderna och välutrustade lokaler och finns på flera platser runt om i länet. Vi är stolta över vårt utbud av friskvårdsaktiviteter och givetvis får du friskvårdsbidrag.
Nu söker vi tandhygienister till Umeå, Nordmaling och Vindeln (vikariat). Vi bedriver modern och hälsoinriktad tandvård till såväl barn som vuxna och söker dig som vill vara med och göra skillnad. Här får du möjlighet att arbeta med kvalitativ tandvård i en verksamhet där engagemang, utveckling och patientfokus står i centrum.
Ange i din ansökan vilka orter du är mest intresserad av.
Umeå är en stad i ständig utveckling. Här kombineras innovation och arbetsglädje med livskvalitet, natur och ett rikt kulturliv. Du är alltid nära naturen i Umeå – skidspår, älvpromenad, cykelleder och paddling finns bara några minuter bort. Det är en stad full av idéer, energi och framtidstro. Det märks på kaféerna, i kulturlivet och på arbetsplatserna. Här får du inte bara ett meningsfullt arbete utan också en vardag där det finns tid och plats för mer än bara jobbet.
Nordmaling ligger vi havet, söder om Umeå, med goda möjligheter till pendling med buss och tåg. För den som väljer att bosätta sig i Nordmaling väntar ett aktivt liv med närhet både till skog, hav och stadsliv.
Vindeln har mycket att erbjuda: livskvalitet, natur, trygghet och god balans mellan arbete och fritid. Här finns möjlighet att bo stort, ofta med egen tomt eller naturen direkt utanför dörren. Vindelälven, en av landets orörda nationalälvar, ger möjlighet till storslagna naturupplevelser året om såsom fiske, vandring, paddling eller bara njuta av tystnaden – direkt efter arbetsdagens slut. Vintertid erbjuder Buberget, med pister från svart till grön, utförsåkning till hela familjen.
Oavsett var i Folktandvården du arbetar så är du del av en stor verksamhet där gott arbetsklimat, utveckling, inkludering och härlig gemenskap är ledord. Tillsammans skapar vi tandvård som gör skillnad.
Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 13 september.
Välkommen med din ansökan!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Vi erbjuder ett varierande arbete med patienter i alla åldrar och du får arbeta med såväl främjande, förebyggande som sjukdomsbehandlande åtgärder. Hos oss får du en gedigen introduktion i ditt nya arbete med goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet att arbeta inom just dina intresseområden. Som nyutexaminerad får du tillgång till klinisk handledning och stöd så att du ska kunna utvecklas och växa in i din yrkesroll.
Som tandhygienist arbetar du självständigt och utför undersökningar och behandlingar av exempelvis karies och tandlossning samt identifierar, bedömer och planerar munhälsovårdsinsatser. Även uppsökande tandvård samt preventionsarbete på BVC och skolor kan ingå i arbetsuppgifterna.
Vi är stolta över samarbetet som finns mellan våra kliniker. Det bidrar till goda utvecklingsmöjligheter och kan innebära att arbete vid fler än en av arbetsplatserna kan bli aktuellt.
Vi använder datoriserad tidbokning och journal T4 samt taligenkänningsverktyget Voxit Vocal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist, eller som snart avslutar din tandhygienistutbildning. Vi lägger vikt vid att du är engagerad, kunnig och brinner för att utföra ditt arbete med hög kvalité och kundnöjdhet.
Du är ansvarstagande och tycker att omhändertagande är en naturlig del av arbetet. I det ingår förmåga att se patientens behov utifrån ett helhetsperspektiv. Du har lätt för att kommunicera och har god förmåga att organisera och prioritera arbetet. Du är flexibel med förmåga att ta eget ansvar och drivs av en vilja att utvecklas. Du har goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 89 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvård Kontakt
Verksamhetschef FTV Mitt
Anna-Lena Rosendahl annalena.rosendahl@regionvasterbotten.se 073-064 38 95 Jobbnummer
9980272