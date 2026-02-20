Tandhygienist till Folktandvården, Timrå
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Folktandvården Timrå ingår i ett större verksamhetsområde, där ett gott samarbete präglar arbetet på och mellan arbetsplatserna. Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar vår verksamhet. På Folktandvården Timrå är vi 15 medarbetare, bestående av 3 tandläkare, 2 tandhygienister, 2 receptionister ,1 Klinikadministratör och 7 tandsköterskor. Vi söker nu en tandhygienist till oss.
Vi erbjudet ett stimulerande och omväxlande arbete i ett sammansvetsat team. Hos oss finns möjlighet att använda och utveckla din kompetens fullt ut, bland annat genom fortbildning och kompetensutveckling.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter
Diagnosiska arbetsuppgifter
Hälsofrämjande arbete såsom att aktivt stärka patienters munhälsa genom rådgivning, förebyggande åtgärder och motiverande samtal
Självständigt ansvara för att planera och genomföra egna behandlingar samt undersökningar
Samarbeta tillsammans med övrig personal fråga om att planera och stötta varandra i det dagliga arbetet.
Journalföring och administration
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet som tandhygienist
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Lojal
Serviceinriktad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Detta är ett heltidsjobb.
