Tandhygienist till folktandvården Sunne och Munkfors
Region Värmland / Tandsköterskejobb / Sunne Visa alla tandsköterskejobb i Sunne
2026-03-02
Välkommen till Folktandvården Sunne/Munkfors - där arbetsglädje möter utveckling och livskvalitet! Letar du efter en arbetsplats där du både kan växa professionellt och trivas på riktigt? Hos oss får du det bästa av två världar, ett tryggt team med stark gemenskap och ett inspirerande uppdrag där varje dag gör skillnad.
Din arbetsplats
Hos oss möter du ett varmt och sammansvetsat team på 23 kollegor som trivs, hjälps åt och värdesätter kvalitet i allt vi gör. Vi erbjuder varierad barn- och vuxentandvård och ger dig en trygg start med ett genomarbetat introduktionsprogram och nära handledning.
Våra kliniker ligger i natursköna Sunne och Munkfors - två orter mitt i Värmland med rikt kultur- och föreningsliv, gott om friluftsmöjligheter och kända besöksmål som Mårbacka och Rottneros Park. Här får du både ett utvecklande jobb och en fantastisk livsmiljöPubliceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete med egna patienter inom både barn- och vuxentandvård. Du arbetar med undersökningar, behandlingar och förebyggande vård - och ingår i ett nära teamarbete med tandläkare och tandsköterskor.
Hos oss finns det goda möjligheter att växa och utveckla dina arbetsuppgifter
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har tandhygienist utbildning. Du är självgående och flexibel, har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande. Du arbetar serviceinriktat och trivs i mötet med patienter och kollegor.Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
