Tandhygienist till Folktandvården Spånga
2025-10-10
Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
På Folktandvården Stockholm har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för stockholmare i alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, planerar, bedömer och genomför lämpliga munhälsovårdsinsatser. Du kommer att ha stort fokus på att behandla parodontala sjukdomar. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten. Du har goda möjligheter till att vidareutvecklas och till att engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Vidare i ditt uppdrag delar du med dig av dina erfarenheter för att både motivera och inspirera dina kollegor.
Folktandvården Spånga är vår äldsta klinik och skänker därför en extra mysig känsla av historia. Kliniken har sex behandlingsrum i ett äldre charmigt hus. Detta ger en personlig och hemtrevlig atmosfär där både personal och patienter trivs bra. Ett stenkast från kliniken hittar du pendeltågstationen och strax utanför kliniken finns goda bussförbindelser. I närhet finner du också Spånga torg med butiker, restauranger och caféer. Här finns gott om både barn och vuxna patienter. Klinikens äldre charm kombineras fint med den senaste tekniken som exempelvis intraoral scanning och mikroskop. Spånga Folktandvård kännetecknas av en god arbetsmiljö, engagerade och trevliga medarbetare som har en bred kompetens.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. För dig är tandvård av god kvalitet en självklarhet, liksom ett professionellt bemötande till både kunder och kollegor. Du är förtroendeskapande och håller en hög servicenivå. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket i både tal och skrift. Som person är du positiv, lösningsorienterad även i utmanande situationer. Du tar till dig feedback och ser det som en möjlighet att utvecklas. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Som tandhygienist hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandhygienister mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom fluortant, BVC-informatör, nischtandhygienist, klinikchef och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Att som nyutexaminerad få gå vårt introduktionsprogram
Stort tandhygienistnätverk inom företaget
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Johan Kopparskiöld, klinikchef, tel. 070 25 08 405 eller
Ebba Özel, rekryterare, tel. 070 221 81 62
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
