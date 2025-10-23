Tandhygienist till Folktandvården Sollefteå och Kramfors
Folktandvården Västernorrlands grundläggande uppdrag är att bidra till liv och hälsa i Västernorrland genom att verka för en god munhälsa på lika villkor. Vi erbjuder allmäntandvård och specialisttandvård inom samtliga specialiteter.
Folktandvården Sollefteå bildar ett verksamhetsområde med klinikerna i Kramfors, Örnsköldsvik kommun och Härnösand. Vi bedriver modern och hälsoinriktad tandvård och bedriver teamtandvård. Vi söker nu tandhygienist för tillsvidareanställning, heltid eller deltid, till våra kliniker i Kramfors och Sollefteå. Tillsättning sker snarast eller enligt överenskommelse, då vi befinner oss i ett mycket akut läge med stor brist på vårdgivare.
Nu söker vi dig som är tandhygienist och som vill bli en del av vårt team. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Tandhygienist till Folktandvården Sollefteå och KramforsPubliceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Undersökningar
Förebyggande munhälsovård
Behandling av vissa tandsjukdomar.
Du arbetar självständigt med patienten och i team med tandläkare och tandsköterskor
Som tandhygienist hos oss kommer du att få arbeta både med barn- och vuxentandvård, personer med olika funktionsnedsättningar och patienter med speciella behov av stöd. Vi har ett utvecklat introduktions- och handledningsprogram för att du redan från första dag ska känna dig omhändertagen och som en i laget.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad tandhygienist
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande för tjänsten om du
Har relevant arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil
Samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "50:2025:014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
