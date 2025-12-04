Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Specialisttandvården Lund C
2025-12-04
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Vill du arbeta på en av Sveriges största specialistkliniker? Nu söker vi dig som är tandhygienist till Folktandvården Skåne, avdelning för parodontologi på Specialisttandvården Lund C.
Vår klinik på Lund C erbjuder specialisttandvård inom parodontologi, pedodonti, endodonti, ortodonti, bettfysiologi och protetik. Du kommer att arbeta på avdelningen för parodontologi där det idag arbetar fyra specialisttandläkare, två ST-tandläkare, tre tandhygienister och sex tandsköterskor. Här utförs parodontal behandling inklusive kirurgi och implantatbehandling med mera. Vi behandlar huvudsakligen vuxna patienter och utöver patientverksamhet bedrivs forskning, undervisning samt handledning på kliniken.
Kliniken ligger vid Lunds centralstation och har därmed goda pendlingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-12-04Arbetsuppgifter
Din roll som tandhygienist handlar om att vara en del av ett team på parodontologi-avdelningen där man vill optimera patientens munhygien och arbeta med beteendeförändringar för att skapa en bättre munhälsa. Det kan även finnas möjlighet att delta i forskningsprojekt och utbildningar.
Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Som nyanställd får du gå vårt introduktionsprogram med bland annat nätverksträffar och utbildningar.Kvalifikationer
Du är tandhygienist med svensk legitimation och har kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Carita.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och att du alltid eftersträvar behandlingar av högsta kvalitet. Du är en skicklig tandhygienist som bidrar till god munhälsa och ökad livskvalitet hos dina patienter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C293047". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Anna Neglén, Klinikchef anna.neglen@folktandvardenskane.se 0766-48 63 90 Jobbnummer
