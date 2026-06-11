Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Hässleholm
Folktandvården Skåne AB / Tandsköterskejobb / Hässleholm Visa alla tandsköterskejobb i Hässleholm
2026-06-11
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, Perstorp
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eller i hela Sverige
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som är tandhygienist till vår klinik i Hässleholm.
På Folktandvården Skånes klinik i Hässleholm välkomnas du varje dag av ett glatt och engagerat gäng på cirka 35 medarbetare. Med 15 behandlingsrum i nyrenoverade och ljusa lokaler i centrala Hässleholm är vi en stor klinik med bra pendlingsmöjligheter. Hos oss träffar du patienter med olika vårdbehov och i alla åldrar. Kliniken i Hässleholm erbjuder såväl hälsofrämjande och förebyggande undersökningar som akut tandvård och avancerade behandlingar. Vi använder oss av modern teknik som exempelvis panoramaröntgen (OPG) och intraoral scanner. För oss är det viktigt att du arbetar delegerat och vill utvecklas tillsammans med resten av teamet.
Kompetensutveckling är viktigt för oss och vi tror på samarbete där kunskapsutbytet är generöst, där vi lär av varandra. Hos oss på Folktandvården Skåne kommer du därför erbjudas regelbunden fortbildning och väntas också dela med dig av den kompetens du besitter. Det kan även innebära att handleda praktikanter och nya kollegor.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som tandhygienist på Folktandvården Skåne har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser.
Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket innebär att du både arbetar självständigt och tillsammans med dina kollegor. Med teamtandvård får du möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet.
Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Som nyanställd får du gå vårt introduktionsprogram med bland annat nätverksträffar och utbildningar.Kvalifikationer
Du är tandhygienist med svensk legitimation och har kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Carita.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och att du alltid eftersträvar behandlingar av högsta kvalitet. Du är en skicklig tandhygienist som bidrar till god munhälsa och ökad livskvalitet hos dina patienter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning kan komma att bli aktuellt.
Urval sker löpande.
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828)
Folktandvården Skåne (visa karta
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222 36 SKÅNE Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Helena Grip, Gruppchef 0703937268 Jobbnummer
9959158