Tandhygienist till Folktandvården Sandviken
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Sandviken / Tandsköterskejobb / Sandviken Visa alla tandsköterskejobb i Sandviken
2026-08-03
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Vi söker tandhygienist till vår klinik i Sandviken. Är du en ansvarstagande och engagerad person, som tycker om att arbeta i team? Då kanske detta är tjänsten för dig - varmt välkommen med din ansökan!
Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete! Våra medarbetare är viktiga för oss och vi strävar efter en kontinuerlig kompetensutveckling samt en bra arbetsmiljö där alla trivs. Hos oss får du även som nyanställd tandhygienist ta del av ett gediget introduktionsprogram som omfattar introduktion och handledning på klinik samt ett flertal utbildningsdagar.
Folktandvården i Sandviken är centralt placerad med goda kommunikationer runt om i länet och vidare ut i landet. Vi har fina omgivningar som inbjuder till ett rikt kultur- och naturliv; med närhet till både längdskidåkning, slalom, golf, vatten mm. Välkommen till en trevlig klinik med ett varierat patientklientel, där du som medarbetare får möjlighet att utföra många typer av behandlingar. Här jobbar ett härligt team tillsammans mot gemensamma mål - Kom och bli en del av vårt härliga gäng!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Som tandhygienist jobbar du kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du arbetar i team med tandläkare/tandsköterska och tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö.
Som tandhygienist hos oss får du efter utbildning och introduktion möjlighet att utöka dina arbetsuppgifter med att bland annat utföra fyllningsterapi, ta avtryck samt klinisk fotografering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist eller i slutet av din utbildning. Du har ett kreativt och analytiskt arbetssätt och dina personliga egenskaper utmärks av god samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang. Du är även pedagogisk och bra på att kommunicera med både patienter och medarbetare.
Är du intresserad? Sök redan idag! Vi tillämpar löpande urval under annonseringstiden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Folktandvården Gävleborg är ett bolag, helägt av Region Gävleborg och ett av de största tandvårdsföretagen i Sverige. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker.
Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. Den ska vara en självklarhet för hur vi agerar i Folktandvården Gävleborg och lyder som följer:
• Professionalism och ansvar
• Respekt och ödmjukhet
• Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Folktandvården Gävleborg AB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Gävleborg AB
(org.nr 556702-1836)
Gävlevägen 80 (visa karta
)
811 32 SANDVIKEN Arbetsplats
Folktandvården Gävleborg AB, FTV Sandviken Kontakt
SRAT
Linnea Lammi linnea.lammi@regiongavleborg.se Jobbnummer
10018444