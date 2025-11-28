Tandhygienist till Folktandvården Norrstrand
Din arbetsplats
På Folktandvården Norrstrand jobbar vi med arbetssättet 7-19, där vi varvar mellan att jobba förmiddags- och eftermiddagspass.
Vi är 30 stycken medarbetare som tar hand om och behandlar cirka 9500 patienter både vuxna och barn. Stämningen mellan oss är god och vi bryr oss om varandra.
På kliniken finns en fin variation av nya och erfarna kollegor som är intresserade inom olika områden och vi har även mikroskåp och lustgasutrustning på plats.Publiceringsdatum2025-11-28Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter blir alla förekommande uppgifter inom tandhygienistens yrkesprofession. Detta innebär att du som tandhygienist behandlar egna patienter inom barn och vuxen-tandvård med undersökningar, sjukdomsbehandlande åtgärder samt förebyggande tandvård. Du kommer arbeta i team med tandläkare och tandsköterska. I teamtandvård ingår till exempel samundersökningar, scanning, fyllningsterapi med mera och det finns också goda möjligheter till utveckling och utökade arbetsuppgifter.
Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor. Dessutom ger vi dig en bra start på din nya karriär eftersom du kommer att få gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där man blandar teori med praktiskt arbete.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist.
Som person ska du kunna vara självgående i ditt arbete. Du ska även ha god samarbetsförmåga med dina kollegor för att upprätthålla god kvalitet och stämning. Genom din serviceinriktade förmåga tar du väl hand om de patienter du bemöter.
Hoppas du vill bli en del av vårt team!Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
