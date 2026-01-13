Tandhygienist till Folktandvården i Smedjebacken
Region Dalarna / Tandsköterskejobb / Smedjebacken Visa alla tandsköterskejobb i Smedjebacken
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!
Nu ska vi utöka verksamheten och söker till vår fina och trevliga klinik i Smedjebacken en tandhygienist med engagemang och intresse för kvalitetsinriktad tandvård för barn och vuxna, som tillsammans med oss vill arbeta för att göra vår vision verklig. Som tandhygienist har du en viktig roll i vårt arbete med att erbjuda hälsofrämjande och förebyggande tandvård för alla åldrar. Du utför undersökningar samt identifierar, bedömer och planerar lämpliga munhälsovårdsinsatser tillsammans med patienten, samt även i samråd med tandläkare. Tillsammans på kliniken ansvarar vi för barn-, vuxen- och äldretandvård. Vi erbjuder ett härligt gäng med kollegor, omväxlande arbetsuppgifter, ett intressant och utvecklande jobb, arbetsgemenskap och god stämning. För oss är det mycket viktigt att samarbeta och trivas tillsammans. Vi har ett bra och nära samarbete med länets specialisttandläkare. Vi har digital röntgen och använder datasystemet T4 för tidbokning, ekonomi och journalföring. Tjänsten är på 40 timmar/vecka.
Tandhygienist till Folktandvården i SmedjebackenPubliceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer som tandhygienist i Smedjebacken att ha varierande arbetsuppgifter inom en tandhygienists kompetensområde, med patienter i alla åldersgrupper med alla typer av behandlingar.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Erfarenhet av datasystemet T4 och erfarenhet av barn/äldre tandvård är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du använder svenska i tal och skrift. Alla nyanställda deltar i vårt introduktionsprogram.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna
Månadslön
Region Dalarna
Tf. klinikchef
Sara Löfgren 072-230 54 00
