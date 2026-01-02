Tandhygienist till Folktandvården i Luleå
2026-01-02
Folktandvården i Norrbotten är arbetsplatsen där du får möjlighet att arbeta med alla typer av tandvård. Vi har 19 allmäntandvårdskliniker, medicinsk tandvård, specialisttandvård och egen tandteknisk verksamhet. Vi har ett viktigt uppdrag. Varje dag arbetar vi för vår vision "En frisk mun i alla åldrar" så att norrbottningarna ska hålla sig friska i munnen, hela livet. Luleå verksamhetsområde består av tre kliniker lokaliserade på Porsön, Örnäset och centrala Luleå. Våra duktiga medarbetare träffar våra medborgare inom allmäntandvård, medicinsk tandvård, kirurgi, implantatbehandlingar samt i utåtriktad verksamhet med siktet inställt mot vår vision om "En frisk mun i alla åldrar".
En unik mix av storstadspuls och småstadsidyll beskriver Luleå bäst. Här får du ett lugnare liv i jämförelse med storstäderna och mer tid till familj och fritid. Oavsett vart du bor i Luleå är det nära till naturen. Vatten är ett av stadens starkaste signalement. Trevliga promenadstråk, Sveriges största åretrunt- skärgård, fina motionsspår och isbanan är andra trevligheter som Luleå kan stoltsera med. Luleå har bra kommunikationer och det är lätt att ta sig till och från staden. Det finns ett väl utbyggt bussnät och 12 mil cykelvägar som plogas vintertid.
Välkommen till en arbetsplats där vi jobbar tillsammans och där du kan göra skillnad!
Vi söker
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist eller du som avslutar dina studier inom kort. Vi ser även att du har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift på lägst C-nivå. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom tandvården.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är flexibel och initiativtagande då du sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vidare har du även god helhetssyn och samarbetsförmåga då du värderar och ser nyttan av att arbeta tillsammans med andra.
Det här får du arbeta med
Att arbeta som tandhygienist hos oss omfattar hela spektret av modern tandvård och förebyggande insatser som leder mot målet "En frisk mun i alla åldrar". Vi arbetar med teamtandvård där allas kompetens tas till vara. Du som nyanställd kommer att erbjudas möjlighet att delta i vårt introduktionsprogram tillsammans med andra kollegor.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Tillträde sker enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
