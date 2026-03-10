Tandhygienist till Folktandvården Halland, Verksamhetsområde Varberg
Region Halland / Tandsköterskejobb / Varberg Visa alla tandsköterskejobb i Varberg
2026-03-10
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige
Värdesätter du personligt bemötande och kvalitetsmedvetenhet i kombination med ett glatt och öppet arbetsklimat där vi arbetar tillsammans? Då är du varmt välkommen att söka dig till oss.
Om arbetet
Här arbetar du varierat med barntandvård, vuxentandvård och äldretandvård. Du utför undersökningar och diagnostik inom tandhygienistens ansvarsområde, arbetar hälsofrämjande och motiverar till egenvård och goda vanor. Du blir också en viktig del av teamet runt patienten som har ett omfattande vårdbehov genom behandling av parodontit och kariessjukdom.
Som tandhygienist hos oss har du ett nära samarbete med dina kollegor mot klinikens gemensamma mål, samt en viktig roll i klinikens utvecklingsarbete. Ett av våra mål är att ha varaktiga arbetsteam som består av tandläkare, tandsköterska och tandhygienist för att kunna ge bästa möjliga vård. Hos oss är kunden i centrum och vi tror på ett nära samarbete oss kollegor emellan, med möjlighet till handledning och kompetensutveckling.
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Folktandvården Varberg. Som tandhygienist hos oss blir du del av en personalgrupp som består av 50 personer över verksamhetsområdet, med varierande bakgrund och erfarenhet. Vi har ett arbetssätt där vi jobbar tillsammans, där vi tar oss tid att hjälpa och stötta varandra och där det är nära till skratt.
Tandvårdsklinikerna i Varberg samarbetar kring både bemanning och patienter. Vårt fokus varje dag är att ge god tandvård till våra patienter. En stor del i att uppnå mer tid och värde i patientmötena bygger på att vi har ett gott samarbete mellan våra kliniker och en god gemenskap oss emellan. Klinikerna i Varbergsområdet består av Breared, Tvååker och Västra Vall, där Tvååker är den minsta kliniken och Västra Vall är den största. Till Varberg pendlar du enkelt med tåg och det finns goda bussförbindelser till klinikerna i Tvååker och Breared. Region Halland erbjuder också förmånliga leasingalternativ för bil eller elcykel, för den som är intresserad av det.Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad tandhygienist. Har du tidigare erfarenheter inom yrket ser vi det meriterande. Här arbetar du självständigt och blir en viktig del i teamet runt patienten.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och skapar goda relationer. Du är en duktig kliniker och möter alla människor med förståelse, respekt och omtanke och har god servicekänsla. Du uppskattar ett varierat arbete där du får ta ansvar och egna initiativ. Du har förmågan att förstå och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för klinikens bästa. Du är intresserad av systematiska förbättringar och bidrar till kunskapsutbyte. Att driva idéer och söka nya arbetssätt är något som engagerar dig.
Tjänsten kräver att du har goda IT-kunskaper samt behärskar i det svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser det som meriterande om du har ytterligare språkkunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön + tillägg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/292". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Folktandvården, Verksamhetsområde Varberg Kontakt
Hillevi Karlsson, Verksamhetschef 0766-983860 Jobbnummer
9787633