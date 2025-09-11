Tandhygienist till folktandvården Hagfors och Ekshärad
2025-09-11
Välkommen till Folktandvården Hagfors/Ekshärad - en arbetsplats där kompetens, samarbete och god arbetsmiljö står i fokus.
Hos oss erbjuds du en professionell och utvecklande tjänst i moderna lokaler, med engagerade kollegor och närhet till både natur och stad.
Din arbetsplats
Folktandvården Hagfors/Ekshärad består av ett glatt och positivt gäng medarbetare i varierande åldrar. Klinikerna är modernt utrustade med bland annat lustgasutrustning, panoramaröntgenmaskin samt utrustning för digitala avtryck. Vi är en klinik som är verksamma på två olika orter och erbjuder möjlighet till att använda vår klinikbil för tjänsteresor. Gratis parkering finns utanför båda klinikerna. För att förlänga helgen lite extra arbetar vi halvdag på fredagar.
Hagfors ligger i nordvästra Värmland och kännetecknas av sin natur. Kommunens stora naturområden ger möjligheter till en aktiv fritid med sport och friluftsliv året om, vare sig du gillar jakt, fiske, skidor eller motorsport. Här finns även butiker, kultur, föreningsliv och kommunal service. Med endast en timme till Karlstad med bil och cirka 45 minuter med flyg till Stockholm Arlanda finns möjlighet till både det lugna i Hagfors och närhet till stadspuls.
Som tandhygienist hos oss i Folktandvården Värmland finns det möjlighet till att:
- Handleda nyutexaminerade tandhygienister
- Karriärsutveckling inom parodontologi, äldretandvård eller som klinikchef
För arbete på Folktandvården Hagfors och Ekshärad utgår ett ortstillägg på 3000 kr utöver lön.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid men vi är öppna för att diskutera sysselsättningsgrad och andra anställningsformer. Provanställning kan förekomma och tillträde sker enligt överenskommelse.
Dina arbetsuppgifter blir alla förekommande uppgifter inom tandhygienistens yrkesprofession. Detta innebär att du som tandhygienist behandlar egna patienter inom barn och vuxen-tandvård med undersökningar, sjukdomsbehandlande åtgärder samt förebyggande tandvård. Du kommer arbeta i team med tandläkare och tandsköterska. I teamtandvård ingår till exempel samundersökningar, avtryck, fyllningsterapi mm och det finns också goda möjligheter till utveckling och utökade arbetsuppgifter. Vi samarbetar med kommunens BVC, förskolor och skolor.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist med engagemang och vilja att hjälpa andra. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du uppskattar ett självständigt och målinriktat arbete där du planerar och prioriterar ditt arbete. Vi ser även att du är initiativtagande och har lätt för att anpassa dig och dina arbetsuppgifter utefter ändrade omständigheter. Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
Läs mer om att https://regionvarmland.se/tandvard/jobba-hos-oss
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Månadslön, individuell lönesättning
