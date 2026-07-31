Tandhygienist till Folktandvården Gagnef
Region Dalarna - Folktandvården / Tandsköterskejobb / Gagnef Visa alla tandsköterskejobb i Gagnef
2026-07-31
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Bli en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, arbetsglädje och patientfokus står i centrum!
Här får du möjlighet att arbeta i en naturnära och rofylld miljö samtidigt som du får en varierad och stimulerande arbetsvardag. Vi värdesätter samarbete, utveckling och ett öppet arbetsklimat där alla bidrar till att skapa en trygg och välkomnande atmosfär för både patienter och kollegor.
Här arbetar idag 3 tandläkare, 2 tandhygienister & 6 tandsköterskor. Folktandvården Dalarna har 20 allmäntandvårdskliniker samt specialisttandvård inom samtliga områden. Vi erbjuder också sjukhustandvård, egen tandteknisk verksamhet och en folkhälsofunktion som arbetar för att öka kunskapen om munhälsa och satsar på förebyggande tandvård.
Gagnefs kommun är belägen i hjärtat av Dalarna och bjuder på en kombination av naturskön miljö, livskvalitet och närhet till större orter. Här möts älvarna Österdalälven och Västerdalälven, omgivna av skogar, öppna landskap och levande kulturbygd. Vår klinik är belägen på en udde med utsikt över det storslagna älvmötet.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en tandhygienist med stort engagemang och intresse för att leverera högkvalitativ tandvård för barn och vuxna. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter inom tandhygienistens kompetensområde med patienter i alla åldrar.
Vi har digital röntgen, scanner och använder datasystemet T4 för tidsbokning och journalföring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad tandhygienist
Använder svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete som tandhygienist
Erfarenhet av datasystemet T4Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra och kommunicerar lyhört med både arbetskamrater och patienter. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet samt att det är självklart att göra patienten delaktig i möjliga behandlingsalternativ. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma och se hur vi har det!
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Folktandvården Kontakt
Rekryterande chef
Jenny Albinsson Jenny.Albinsson@regiondalarna.se 0241-498591 Jobbnummer
10017226