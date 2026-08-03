Tandhygienist till Folktandvården Fruängen
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2026-08-03
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Vi på Folktandvården Stockholm är engagerade i att förbättra regionens munhälsa genom forskning och praktiskt arbete. Hos oss får du möjlighet att utvecklas personligt och professionellt och när du utvecklas till det bättre så gör även stockholmarnas folkhälsa det. Vi kallar det tandvård med ett gott syfte.
Ditt uppdrag
På Folktandvården Stockholm har du en viktig roll som tandhygienist i arbetet med att skapa god munhälsa och ge ett professionellt och individanpassat omhändertagande till både barn och vuxna patienter. Du arbetar självständigt med egna patienter och ansvarar för undersökningar, förebyggande vård och behandling, med särskilt fokus på parodontala sjukdomar. Du blir en del av ett erfaret och engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och kvalitet står i centrum. Genom nära samarbete med nischtandläkare inom parodontologi får du goda möjligheter att utveckla din kompetens och engagera dig i frågor som är viktiga för dig och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Kliniken i Fruängen erbjuder moderna, nyrenoverade lokaler med 11 behandlingsrum och den senaste tekniken. Hos oss möts du av en arbetsplats präglad av arbetsglädje, omtanke och delaktighet. Vi värdesätter samarbete mellan olika yrkesroller och har bred kompetens inom bland annat parodontologi, protetik, endodonti och pedodonti. I Fruängen finns goda kommunikationer, bra parkeringsmöjligheter och ett brett serviceutbud i närområdet.
Vad du behöver för att lyckas
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist som brinner för att ge tandvård av hög kvalitet. Du är professionell, förtroendeingivande och har ett gott bemötande gentemot både patienter och kollegor. Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Som person är du positiv, lösningsorienterad och utvecklingsinriktad. Du ser feedback som en möjlighet att växa och bidrar till en god arbetsmiljö genom engagemang, samarbete och ansvarstagande. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt hos oss.
Som tandhygienist hos oss på Folktandvården Stockholm finns det möjlighet till:
Att få handleda nyutexaminerade tandhygienister mot ett extra arvode
Karriärutveckling inom exempelvis uppdrag såsom fluortant, BVC-informatör, nischtandhygienist, klinikchef och arbetsledare
Helgtjänstgöring med extra helgtillägg
Att som nyutexaminerad få gå vårt introduktionsprogram
Stort tandhygienistnätverk inom företaget
Folktandvården Stockholm erbjuder dig även olika förmåner såsom:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
Tjänstepension
Löneväxling till pension
Extra semesterdagar till dig över 40 år
Tillägg vid föräldraledighet
Möjlighet till del av incitamentsmodell
Frisktandvård
Subventionerad läkarvård
Anställning
Välkommen med din ansökan senast den 3 september 2026. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse och vi är öppna både för heltids- eller deltidsanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Urval sker löpande och det första steget i rekryteringsprocessen är ett personlighetstest samt ett problemlösningstest. Vänligen bifoga CV och kopia av din legitimation i ansökan. Om du är eller har varit anställd hos oss tidigare tar vi referenser från din klinikchef.
Inför intervju behöver du kunna styrka ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd, eller dokumentation som visar att du är undantagen från kravet. För att bli aktuell för anställning krävs även en godkänd nyanställningsundersökning.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta
Josephine Matteoni, verksamhetschef, tel. 0725-822 302
Kristina Wallberg, arbetsledare, tel. 0725-822 480
Matilda Jönsson, rekryterare. tel 0702- 286 009
Som medarbetare hos Folktandvården Stockholm är du en av våra viktigaste resurser. Vi strävar efter en kultur baserad på tillit och starkt medarbetarskap. Här uppmuntrar vi olikheter, erbjuder goda möjligheter till vidareutveckling och prioriterar ditt välmående. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där vi trivs och vill arbeta länge.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord – samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens – leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Fruängen Kontakt
Susanna Fooladi, SRAT 070-7276228 Jobbnummer
10020207