Tandhygienist till Folktandvården Edsbyn
2025-12-08
Nu söker vi tandhygienist till Folktandvården Gävleborg, med placering i vackra Edsbyn!
Vill du jobba hälsofrämjande med människor i alla åldrar, i en organisation som tar tillvara på både kunskap och ambition? Lockas du av möjligheten att få jobba brett, med stora möjligheter till vidareutveckling? Hos Folktandvården Gävleborg hittar du en härlig känsla av att bidra till något större - här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete!
Kliniken ligger centralt belägen i Edsbyn, i hjärtat av Hälsingland. Här finns närhet till skog och mark, berg och dalar samt sjöar och älvar. Här finns även ett rikt kulturliv med mycket teater, musik och sport. Låter det intressant? Då är Edsbyn och Hälsingland platsen för dig! Kliniken har nio behandlingsrum och tillsammans är vi ett team på 15 medarbetare som hjälper varandra för bästa omhändertagande av patienterna. Hos oss är du viktig. Du ska må bra, utvecklas och ha kul på jobbet. Trivs du så trivs vi och då trivs våra patienter - Välkommen till att bli en del av vårt gäng!Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du som tandhygienist kliniskt med barn, ungdom och vuxna, inom hela vårdpanoramat. Du arbetar i team med tandläkare/tandsköterska och tillsammans strävar ni alltid efter att ge patienten kvalitativ vård i en lugn och omhändertagande miljö.
Som tandhygienist hos oss finns goda möjligheter till fördjupning inom olika odontologiska områden såsom ortodonti, parodontologi med mera. Du får efter utbildning möjlighet att bland annat utföra fyllningsterapi.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist eller i slutet av din utbildning med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Du har ett kreativt och analytiskt arbetssätt och dina personliga egenskaper utmärks av god samarbetsförmåga, flexibilitet och engagemang. Du är även pedagogisk och bra på att kommunicera med både kunder och medarbetare.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Folktandvården Gävleborg är ett bolag, helägt av Region Gävleborg. Här jobbar ca 450 medarbetare på 13 orter med 19 allmäntandvårdskliniker. Hos oss finns specialister i protetik, parodontologi, käkkirurgi, ortodonti, pedodonti, bettfysiologi, endodonti samt odontologisk radiologi. Drygt 50% av länets vuxna invånare och 95% av barnen och ungdomarna väljer att komma till våra kliniker.
Vi har en stark värdegrund som vi är stolta över och som tydligt präglar vår kultur och värderingar. Den ska vara en självklarhet för hur vi agerar i Folktandvården Gävleborg och lyder som följer:
Professionalism och ansvar
Respekt och ödmjukhet
Öppenhet och ärlighet
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
