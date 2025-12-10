Tandhygienist till Folktandvården, Burträsk
Region Västerbotten, Folktandvården Nord / Tandsköterskejobb / Skellefteå Visa alla tandsköterskejobb i Skellefteå
2025-12-10
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Folktandvården Nord i Skellefteå
, Norsjö
, Umeå
, Malå
, Sorsele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vill du vara med och forma framtidens tandvård? Här på Folktandvården ligger vi i framkant vad gäller forskning och utveckling och har ett nära samarbete med institutionen för odontologi vid Umeå universitet. Inom Folktandvården ryms en bredd av kompetensområden. Vi har både allmän- och specialisttandvård och dessutom medverkar vi i den kliniska utbildningen av tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vi arbetar i moderna och välutrustade lokaler och oavsett vilken ort du jobbar på är du del av en stor verksamhet där gott arbetsklimat, utveckling, inkludering och härlig gemenskap är ledord.
Nu söker vi en tandhygienist till Folktandvården Burträsk. Som tandhygienist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga, och ser till att våra patienter får bra förutsättningar för god tandhälsa.
Vi är ett engagerat team med god sammanhållning och gemensamt ansvarstänk, tillsammans skapar vi en trygg och positiv upplevelse för våra patienter. Hos oss möts du av ett öppet arbetsklimat, hjälpsamma kollegor och en vilja att hela tiden utvecklas. Vi erbjuder modern tandvård med fokus på kvalitet, tillgänglighet och omtanke - både för våra patienter och för varandra.
Burträsk ligger cirka 4 mil sydväst om Skellefteå med goda bussförbindelser till stan. För de flesta är Burträsk lika med Västerbottensost men Burträskbygden erbjuder så mycket mer, med naturnära aktiviteter året runt. Så som utförsåkning i backen i Bygdsiljum om vintern eller sol och bad på Västerbottens längsta sandstrand om sommaren.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Hos oss får du ett roligt och omväxlande arbete med stora möjligheter att utvecklas tillsammans med våra erfarna och duktiga tandvårdsteam. Du får använda hela din kompetens med möjlighet till nära samarbete med kollegor, ibland digitalt eller via telefon. Du arbetar i team med tandläkare och tandsköterskor och har regelbundna terapimöten.
Arbetsdagen kommer att bestå av såväl teamarbete som självständigt arbete med vuxen- och barnpatienter samt utåtriktad verksamhet i skolor. Du kommer att arbeta med både främjande, förebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder. Som tandhygienist arbetar du självständigt och utför undersökningar och behandlingar av exempelvis karies och tandlossning samt identifierar, bedömer och planerar munhälsovårdsinsatser. Preventionsarbete i skolor är en central del i vår basenhet. Även uppsökande tandvård samt preventionsarbete på BVC kan ingå i arbetsuppgifterna.
Är du nyutexaminerad får du god introduktion i yrket och en erfaren kollega som handledare. Du deltar då även i Folktandvårdens introduktionsår tillsammans med andra nyanställda tandhygienister och tandläkare. Vi är stolta över samarbetet som finns mellan våra kliniker och arbete vid en eller flera av arbetsplatserna som ingår i basenheten kan bli aktuellt.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du vara legitimerad tandhygienist. Du är engagerad, kunnig och brinner för att utföra ditt arbete med hög kvalité och kundnöjdhet.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av barn- och vuxen tandvård och förmåga att självständigt utföra orala undersökningar samt utreda och analysera behov av insatser för att därefter genomföra och utvärdera behandlingsinsatser. Du har lätt för att kommunicera och har god förmåga att organisera och prioritera arbetet. Du är en flexibel person med förmåga att ta eget ansvar och drivs av en vilja att utvecklas. Du har lätt för att samarbeta och förmåga att se patientens behov utifrån ett helhetsperspektiv.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper samt erfarenhet av journalsystemet T4 är meriterande.
Körkort är önskvärt då arbete på flera kliniker förekommer samt vid utåtriktat arbete som uppsökande verksamhet och Hälsa tillsammans.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292303". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Folktandvården Nord Kontakt
Avdelningschef
Ulrica Stenberg ulrica.stenberg@regionvasterbotten.se 073-096 23 15 Jobbnummer
9636626