Tandhygienist till Folktandvården Borlänge
Region Dalarna / Tandsköterskejobb / Borlänge Visa alla tandsköterskejobb i Borlänge
2026-01-07
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi erbjuder ett härligt gäng med många kollegor. Kliniken ligger centralt i Borlänge med bra kommunikationer och hela stadskärnan med dess utbud av affärer och restauranger finns tillgänglig precis utanför kliniken. Kliniken är nyöppnad sedan fem år, lokalerna är fräscha och samtliga tjugotvå behandlingsrum har ny utrustning. För oss är det viktigt att du mår bra, utvecklas och har kul på jobbet. Trivs du så trivs vi och då trivs våra patienter. Vi kan även hjälpa till med bostad.
Tandhygienist till Folktandvården BorlängePubliceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Nu ska vi utöka verksamhet och söker en tandhygienist. Du ingår som en del av teamet där alla är mycket stolta och engagerade i sitt arbete. Som tandhygienist hos oss kommer du att ansvara för att utföra förebyggande tandvård och behandlingar, samt ge råd och vägledning till våra patienter om god munhälsa för både vuxna och barn.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist och har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Flerspråkighet, samt erfarenhet av datasystemet T4 är meriterande.
Vi ser gärna att du arbetar bra tillsammans med andra människor och kommunicerar med både arbetskamrater och patienter på ett lyhört och smidigt sätt. Du tycker att omhändertagande och service ingår som en naturlig del av arbetet. Vidare är du bra på att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Bitr. verksamhetschef
Rose-Marie Gustavsson Jobbnummer
9671167