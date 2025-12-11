Tandhygienist till Folktandvården, Boden
En trevlig arbetsplats, bra gemenskap, inspirerande, välkomnade och ett drömjobb! Så har personalen beskrivit sin arbetsplats här på Folktandvården Boden. Det låter bra, eller hur? Nu har du möjlighet att bli en del av oss i en snabbt växande småstad. Vi söker tandhygienist som vill utveckla verksamheten tillsammans med oss. Är just Du den vi söker?
Vi sökerNu söker vi dig som är tandhygienist med svensk legitimation. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper i Carita och Cosmic. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av att arbeta inom tandvården.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll är du flexibel och har god samarbetsförmåga. Du värderar nyttan av att samarbeta med andra, är lyhörd och kan anpassa dig till andra. Du kan se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vidare har du förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation.
Det här får du arbeta med
Vill du göra skillnad - på riktigt? Bli en del av vårt team som tandhygienist!
Hos oss får du arbeta brett inom modern tandvård och förebyggande hälsa med målet: "En frisk mun i alla åldrar."
Som tandhygienist hos oss har du ett eget patientansvar för både barn och vuxna, och du blir en viktig del av vårt sammansvetsade team där allas kompetens tas till vara. Vi tror på teamtandvård där samarbete, respekt och engagemang är grunden för god vård.
Vi erbjuder en trygg och inspirerande arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas i din yrkesroll. Är du nyutexaminerad? Då får du ett varmt välkomnande med god handledning och stöd från erfarna kollegor.
Välkommen till en arbetsplats där vi växer tillsammans - med kunskap, omtanke och arbetsglädje!
Det här erbjuder vi dig
• Introduktionsprogrammet HOS-oss
• Strukturerad handledning
• Hjälp att hitta din första bostad
• Möjlighet till stafettverksamhet i Norrbotten
• Folktandvården Academy
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Sandra Mattsson Friebertova sandra.mattsson-friebertova@norrbotten.se 0921-662 97 Jobbnummer
