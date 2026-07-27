Tandhygienist till Folktandvården Åre/Järpen
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård / Tandsköterskejobb / Åre Visa alla tandsköterskejobb i Åre
2026-07-27
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård i Åre
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Välkommen Folktandvårdens klinik i Järpen/ Åre
Just nu bemannar vi Åre en dag i veckan- men vår ambition är större. Vi vill växa med fler engagerade kollegor som vill göra verklig skillnad för människors hälsa.
Som Tandhygienist hos oss blir du del av en stor och stabil organisation där du kan känna dig trygg i din arbetsroll. Här handlar det om mer än bara behandlingar- det handlar om att bidra till något meningsfullt och samhällsviktigt. Varje patient du möter får din fulla uppmärksamhet, och du kan se hur ditt arbete verkligen gör skillnad i människors liv. Vi värdesätter omtanke, kvalitet och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att fokusera på det som verkligen räknas: hälsa, trygghet och arbetsglädje.
Vi är ett härligt gäng i Åre/Järpen ,som just nu består av
2 Tandläkare
1 Tandläkarassistent
1 Hygienist
4 Tandsköterskor med lång erfarenhet och stor kompetens
Både Åre och järpen bjuder på fantastisk utsikt och närhet till naturen- perfekt för pauser med lite frisk fjälluft! Åre kliniken är modern och stilrent inrett, Järpen har precis fått nya behandlingsstolar med toppmodern utrustning.
Är du Tandhygienist och trivs i att arbeta i en fjällnära miljö ,med fantastisk utsikt från behandlingsrummet?
Kom och bli en del av vårt härliga team!
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
Till största del består tjänsten av traditionellt tandhygienistarbete, med undersökningar och förebyggande vård, i nära samarbete med behandlande tandläkare. Du är en del av teamet, som gemensamt också tar ansvar för uppgifterna utanför behandlingsrummetKvalifikationer
Leg tandhygienist
B-körkort
Vi söker dig som
• kan tänka dig en framtid i vår kommun, gärna med några års yrkeserfarenhet.
• vill arbeta med oss i Åre/Järpen med huvudsaklig tjänstgöring i Järpen.
• är engagerad och kvalitetsmedveten, flexibel och har god social kompetens.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse, provanställning kan bli aktuell. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/111/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Folktandvård Kontakt
Enhetschef/Verksamhetschef
Emma Einarsson emma.einarsson@regionjh.se 0761037450 Jobbnummer
10013203