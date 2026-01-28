Tandhygienist till Filipstad och Lesjöfors
2026-01-28
Vi på Folktandvården i Filipstad och Lesjöfors är ett glatt gäng som strävar mot gemensamma mål och ständig utveckling.
Vi tar oss gemensamt an de utmaningar vi möter, och vi gläds tillsammans över framgång. Vi strävar mot samma mål, med patienten i centrum.
Din arbetsplats
Vi erbjuder två trevliga kliniker i rymliga lokaler där du kommer arbeta tillsammans med 19 engagerade kollegor inom de olika yrkeskategorierna för tandvård. Vi arbetar patientcentrerat, varierat och utvecklande tillsammans med cirka 4 500 vuxna samt 1 700 barn och unga.
Att arbeta hos oss innebär möjligheten att omväxlande arbeta på en stor och liten arbetsplats. I Filipstad finns vår huvudklinik med flest medarbetare, där vi har våra gemensamma aktiviteter. I Lesjöfors finns den mindre, familjära kliniken där tempot ofta känns lite lugnare och de flesta på orten känner varandra. Båda klinikerna är belägna i områden med en behaglig balans mellan stadsmiljö och natursköna områden. Vi är måna om varandra och samarbetar väl mellan yrkesprofessionerna. Vi ser oss som den gemensamma klinik vi är, trots två kliniker.
Filipstads kommun ligger i östra Värmland och är chipset samt knäckebrödets och pastans kommun; både OLW och Barilla har fabriker här. Filipstad är en kommun med potential och många upplevelser med nära till naturen.
Gillar du naturen under alla årstider är Filipstad/Lesjöfors platsen för dig. Här finns aktiviteter så som fiske och vandring, eller varför inte upptäcka Tilas stolls djupa gruva på Högbergsfältet?
Gillar du naturen under alla årstider är Filipstad/Lesjöfors platsen för dig. Här finns aktiviteter så som fiske och vandring, eller varför inte upptäcka Tilas stolls djupa gruva på Högbergsfältet?

Gillar du sportaktiviteter oavsett säsong, finns sport- och fritidsarenan Kalhyttan, med motionsspår i varierande terräng, mountainbikeled och på vinterhalvåret fantastiska längdskidspår. Eller varför inte upptäcka det fantastiska naturreservatet på Brattforsheden? Vill du uppleva naturen från vattnet - med båt, kajak eller kanot kan du ta dig ända ner till Kristinehamn.
Arbetsuppgifterna är varierat förekommande inom tandhygienistens yrkesprofession. Detta innebär att du som tandhygienist behandlar patienter inom barn- och vuxentandvården genom undersökningar, sjukdomsbehandlande åtgärder samt bedriver förebyggande tandvård för friskare invånare. Du kommer arbeta i team med tandläkare och tandsköterska. I teamen fördelar vi arbetet och det finns goda möjligheter till personlig utveckling och utökade arbetsuppgifter.
Vi samarbetar med kommunens förskolor och skolor samt övrig omsorgsverksamhet genom extern verksamhet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad tandhygienist. Erfarenhet av arbetet är meriterande men inget krav.
Du trivs med att samarbeta i team och är lyhörd i din kommunikation med både kollegor och patienter. Du kan agera efter din egen förmåga samt anpassa dina arbetsuppgifter efter situationen. Med ett serviceinriktat förhållningssätt bemöter du människor med värme och respekt, och du strävar alltid efter att skapa en trygg och positiv upplevelse för dem du möter.
Det är viktigt för oss att de vi möter känner sig nöjda efter ett besök och vi lägger stor vikt vid god service och gott bemötande. Är du i början av din karriär får du bra stöd från dina nya kollegor samt alla får gå Folktandvårdens gedigna introduktionsprogram där teori varvas med praktiskt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Folktandvården Värmland är en del av Region Värmland och har 17 allmäntandvårdskliniker, fördelat på 24 olika enheter - från Sysslebäck i norr till Säffle i sydväst. Dessutom finns kliniker inom alla specialistområden som behandlar patienter på remiss. Vi är en framåtsträvande organisation med kvalitet och kompetens i fokus. Hos oss arbetar ungefär 560 personer som tillsammans har en lång och bred erfarenhet av att jobba för en friskare tand- och munhälsa.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
och följ oss gärna på sociala medier.Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Rekryterings- och administrativa enheten HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i rekryteringsverktyget. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
