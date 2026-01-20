Tandhygienist till etablerad klinik på Östermalm

Happy Group AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-01-20


Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Happy Group AB i Stockholm, Linköping, Karlskrona, Göteborg, Ängelholm eller i hela Sverige

Om Rollen
Stockholm (Östermalm) | Deltid-Heltid (80-100%) | Tillsvidare
Vi söker nu en erfaren och trygg tandhygienist till en väletablerad klinik på Östermalm. Rollen passar dig som vill kombinera eget patientarbete med assistans 1-2 dagar i veckan och som uppskattar flexibilitet, kvalitet och goda arbetsvillkor.
Som tandhygienist har du egna patienter och fullt ansvar för återkallelser, uppföljning och planering. Fokus ligger på kvalitet och patientupplevelse - inte på snabba tider eller tomma luckor i schemat. Här ges generösa behandlingstider, cirka en timme per patient, för att möjliggöra noggrant och professionellt arbete.
Rollen innebär även att du vissa dagar arbetar som assistent/tandsköterska, främst förmiddagar, men huvuddelen av arbetet är som hygienist. Arbetstider och omfattning är flexibla och kan anpassas efter dina önskemål.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Flerårig erfarenhet, gärna 5-10 år
Meriterande med bakgrund från privat tandvård
Van att arbeta självständigt med egna patienter
Mycket god servicekänsla och professionellt bemötande
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Dina arbetsuppgifter
Självständigt arbete som tandhygienist med egna patienter
Ansvar för återkallelser och uppföljning
Planering och strukturering av egen patientbok
Assistans vid behandlingar 1-2 dagar per vecka
Bidra till hög kvalitet, god service och ett tryggt patientbemötande

Företaget erbjuder
Flexibel tjänstgöringsgrad (80-100%)
Möjlighet att själv påverka schema och arbetstider
Generösa behandlingstider med fokus på kvalitet
En etablerad klinik i attraktivt läge på Östermalm
Förmånliga villkor
En professionell och trivsam arbetsmiljö

Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till:
jc@happygroup.se
Frågor om tjänsten besvaras av:
melvin@happygroup.se
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jc@happygroup.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Happy Group AB (org.nr 559151-9458), https://www.happygroup.se/jobs/tandhygienist

Jobbnummer
9695498

Prenumerera på jobb från Happy Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Happy Group AB: