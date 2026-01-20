Tandhygienist till etablerad klinik på Östermalm
Happy Group AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Happy Group AB i Stockholm
, Linköping
, Karlskrona
, Göteborg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Om Rollen
Stockholm (Östermalm) | Deltid-Heltid (80-100%) | Tillsvidare
Vi söker nu en erfaren och trygg tandhygienist till en väletablerad klinik på Östermalm. Rollen passar dig som vill kombinera eget patientarbete med assistans 1-2 dagar i veckan och som uppskattar flexibilitet, kvalitet och goda arbetsvillkor.
Som tandhygienist har du egna patienter och fullt ansvar för återkallelser, uppföljning och planering. Fokus ligger på kvalitet och patientupplevelse - inte på snabba tider eller tomma luckor i schemat. Här ges generösa behandlingstider, cirka en timme per patient, för att möjliggöra noggrant och professionellt arbete.
Rollen innebär även att du vissa dagar arbetar som assistent/tandsköterska, främst förmiddagar, men huvuddelen av arbetet är som hygienist. Arbetstider och omfattning är flexibla och kan anpassas efter dina önskemål.Publiceringsdatum2026-01-20Kvalifikationer
Legitimerad tandhygienist
Flerårig erfarenhet, gärna 5-10 år
Meriterande med bakgrund från privat tandvård
Van att arbeta självständigt med egna patienter
Mycket god servicekänsla och professionellt bemötande
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina arbetsuppgifter
Självständigt arbete som tandhygienist med egna patienter
Ansvar för återkallelser och uppföljning
Planering och strukturering av egen patientbok
Assistans vid behandlingar 1-2 dagar per vecka
Bidra till hög kvalitet, god service och ett tryggt patientbemötande
Företaget erbjuder
Flexibel tjänstgöringsgrad (80-100%)
Möjlighet att själv påverka schema och arbetstider
Generösa behandlingstider med fokus på kvalitet
En etablerad klinik i attraktivt läge på Östermalm
Förmånliga villkor
En professionell och trivsam arbetsmiljöSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till: jc@happygroup.se
Frågor om tjänsten besvaras av: melvin@happygroup.se
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jc@happygroup.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Group AB
(org.nr 559151-9458), https://www.happygroup.se/jobs/tandhygienist Jobbnummer
9695498