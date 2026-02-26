Tandhygienist till etablerad klinik på Östermalm
2026-02-26
Om Rollen
Stockholm (Östermalm) | Deltid-Heltid (80-100%) | Tillsvidare
Vi söker nu en erfaren och trygg tandhygienist till en väletablerad klinik på Östermalm. Rollen passar dig som uppskattar flexibilitet, kvalitet och goda arbetsvillkor.
Som tandhygienist har du egna patienter och fullt ansvar för återkallelser, uppföljning och planering. Fokus ligger på kvalitet och patientupplevelse - inte på snabba tider eller tomma luckor i schemat. Här ges generösa behandlingstider, cirka en timme per patient, för att möjliggöra noggrant och professionellt arbete.
Arbetstider och omfattning är flexibla och kan anpassas efter dina önskemål.
Legitimerad tandhygienist
Flerårig erfarenhet, gärna 5-10 år
Meriterande med bakgrund från privat tandvård
Van att arbeta självständigt med egna patienter
Mycket god servicekänsla och professionellt bemötande
Noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina arbetsuppgifter
Självständigt arbete som tandhygienist med egna patienter
Ansvar för återkallelser och uppföljning
Planering och strukturering av egen patientbok
Bidra till hög kvalitet, god service och ett tryggt patientbemötande
Företaget erbjuder
Flexibel tjänstgöringsgrad (80-100%)
Möjlighet att själv påverka schema och arbetstider
Generösa behandlingstider med fokus på kvalitet
En etablerad klinik i attraktivt läge på Östermalm
Förmånliga villkor
En professionell och trivsam arbetsmiljö
Tillgång till EMS-maskin
Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation till: jc@happygroup.se
Frågor om tjänsten besvaras av: melvin@happygroup.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: jc@happygroup.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Happy Group AB
