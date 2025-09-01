Tandhygienist till enheten Parodontologi/Implantat och Protetik
Region Örebro län / Tandsköterskejobb / Örebro Visa alla tandsköterskejobb i Örebro
2025-09-01
Du har nu chansen att bli en del av vårt härliga team på avdelning Parodontologi/Implantat!
Inom Enhet Parodontologi/Implantat och Protetik arbetar ca 40 medarbetare inom yrkeskategorierna övertandläkare, ST-tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Vi har regelbundet även tidsbegränsade anställningar i form av meriteringstjänster för allmäntandläkare och nischutbildningar för tandläkare och tandhygienister. Vi arbetar i team tillsammans med patienten i fokus och sätter en ära i att göra betydelsefulla och värdeskapande insatser för våra patienter och remittenter. Huvudplacering för tjänsten är på avdelningen för Parodontologi/Implantat.
Förutom vårduppdraget för regionens invånare är vi en nationell utbildningsenhet för tandläkare under specialistutbildning och bedriver även forskning. Folktandvårdens specialisttandvård ligger centralt beläget vid Resecentrum på Klostergatan i Örebro.
För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra värdeord: Samarbete, Utveckling och Professionalism.
Folktandvården Region Örebro län arbetar aktivt med förebyggande tandvård och Frisktandvård, allt för att våra länsinvånare ska få en så bra munhälsa som möjligt. Vi erbjuder tandvård på 21 allmäntandvårdskliniker och 8 specialisttandvårdkliniker. Vi har ett tandtekniskt laboratorium, en folkhälsoenhet, en utbildnings- och forskningsenhet som är nära knuten till Örebro universitet. Totalt arbetar cirka 600 medarbetare inom Folktandvården Region Örebro län.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Till avdelningen för Parodontologi/Implantat remitteras regelbundet patienter från såväl offentlig som privat allmäntandvård där remittenter önskar specialistbehandling för patienter med avancerad parodontit samt stödbehandling av patienter som fått implantatstöd och annan protetik. Enheten får även remisser från Hälso- och sjukvården.
Rollen som tandhygienist innebär ett nära samarbete med avledningens specialister i olika steg av den parodontala behandlingen. Vid intresse kan man även delta i efterutbildning som exempelvis handledning i allmäntandvård och nischutbildning.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Du är legitimerad tandhygienist. Du behärskar det svenska språket motsvarande minst C1-nivå enligt Europarådets nivåskala och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har minst 3 års erfarenhet som tandhygienist och har ett intresse för behandling av patienter med avancerad parodontit samt gärna tidigare erfarenhet i arbete med denna patientgrupp. Om du har dokumenterad erfarenhet i motiverande samtal är även detta meriterande.
Vi arbetar med digital journalföring i Frenda, varför du behöver ha god datorvana. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som god samarbets- och initiativförmåga. Som person är du flexibel och van att hantera många olika ansvarsuppgifter.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Hemsidawww.regionorebrolan.se/folktandvarden Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
