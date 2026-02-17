Tandhygienist till De Geerkliniken
2026-02-17
De Geerkliniken består av en tandläkare, tre tandhygienister samt tre tandsköterskor.
Vi är en modern, personlig klinik som erbjuder allmäntandvård för både vuxna och barn. Vi utför högkvalitativ tandvård med allt från minsta fyllning till stora bettrehabiliteringar, implantatbehandlingar och estetisk tandvård. Vårt erfarna teams hjärtan klappar lite extra för tandvårdsrädda. Omtanke, trygghet och kvalitet är ledord som vi aldrig gör avkall på.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete där patientgruppen hos tandhygienisterna till största delen består av vuxna. Du arbetar självständigt samtidigt som du har kollegor att ta hjälp av vid behov. Arbetsuppgifterna består i första hand av parodontal diagnostik och behandling, förebyggande tandvård samt stödjande parodontal behandling.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som tycker det är roligt att arbeta som tandhygienist, bland annat att ta hand om tandvårdsrädda. Som person är du positiv, omtänksam och trivs med att möta människor. Du har en energisk och positiv personlighet och uppskattar att arbeta i team där du bidrar till en trygg och trevlig arbetsmiljö för både patienter och kollegor.
Vad vi erbjuder
För oss är arbetsmiljön viktigt, vi samspelar, känner oss involverade och engagerade. Hos oss hjälps vi åt och sätter regelbundet av tid för att tillsammans kompetensutveckla oss. Vi har bra arbetstider som bidrar till bättre balans mellan arbete och fritid och erbjuder 7 veckors semester. Lönen är konkurrenskraftig tillsammans med ett generöst friskvårdsbidrag, terminalglasögon och arbetsverktyg som anpassas efter dina behov.
Du blir en del av ett team som har roligt tillsammans!
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Arbetstid per vecka:
Heltid/Deltid (70-100%)
Tillträdesdatum:
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag:
2026-03-13, Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum
Kontakt: Louise Gyllix, louise@degeerkliniken.se Så ansöker du
