Tandhygienist till Aqua Dental Narkosklinik
Aqua Dental AB / Tandsköterskejobb / Stockholm Visa alla tandsköterskejobb i Stockholm
2026-07-01
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Hej blivande tandhygienist-kollega!
Är du en tandhygienist som brinner för att ge patienter den bästa möjliga tandvården där du har möjlighet att jobba på en välkomnande klinik med många möjligheter till utveckling? Hos Aqua Dental får du möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ansvar för team och utveckling, samtidigt som du skapar leenden som förändrar människors liv. Vi söker dig som vill göra skillnad i en inspirerande arbetsmiljö.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Om Aqua Dental Narkosklinik
Aqua Dental Narkosklinik är belägen på Kungsholmen och är specialiserad på behandling av patienter med tandvårdsrädsla. Kliniken är en av Sveriges ledande inom sitt område, med lång och gedigen erfarenhet av att bemöta och behandla tandvårdsrädda patienter. Med totalt sex behandlingsrum är vi väl rustade för att erbjuda våra patienter en trygg och professionell vårdupplevelse. Aqua Dental brinner för att skapa en trygg och behaglig upplevelse för alla våra patienter och det reflekteras på våra kliniker genom en välkomnande miljö som förmedlar lugn och ro. Patienterna ska få en högkvalitativ upplevelse från första kontakt med oss. Läs mer om kliniken HÄR!
Som tandhygienist på Aqua Dental Narkosklinken kommer du jobba på en ljus och trevlig klinik som just nu söker flera duktiga kollegor. På kliniken erbjuds allmäntandvård med fokus på tandvårdsrädda patienter. Du kommer ha möjlighet att påverka din arbetsdag och jobba i en arbetsmiljö där du delar erfarenheter med dina kollegor för att tillsammans utveckla verksamheten framåt. Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
Du kommer i rollen att ansvara för dina patienter och tidbok tillsammans med ett gediget stöd från kollegorna på kliniken att skapa ett smidigt patientflöde med hög service från start till slut. Utöver detta finns det stora möjligheter till att få utökade ansvarsområden på kliniken samt möjligheter till vidareutveckling. Läs mer om livet som Aqua Rebel HÄR!
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet som tandhygienist
Brinner för att ge den bästa möjliga tandvården och servicen
Är flexibel, tillmötesgående och kommunikativ
Vilja att utvecklas och räds inte för att se nya vägar och möjligheter
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med tandvårdsrädda patienter.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är söndag den 31 augusti.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Katarina Adolfsson, katarina.adolfsson@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
Se mer om Aquas vision i videon nedan!
(för att se videon behöver du godkänna cookies).
Aqua Dental önskar dig en underbar sommar! Vi hoppas att vi höra! ☀️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7999319-2079699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aqua Dental AB
(org.nr 556812-1189), https://rekrytering.aquadental.se
Rålambsvägen 10A (visa karta
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112 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Aqua Dental Jobbnummer
9986734