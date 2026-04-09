Tandhygienist till Aqua Dental Knutpunkten
Hej blivande tandhygienist-kollega!
Är du nyfiken på Aqua Dental och att bli en #Aquarebel? En #Aquarebel kännetecknas av värderingar som respekt för patienter och kollegor, en nyfiken, lyhörd och noggrann attityd, samt ett proaktivt och samarbetsvilligt förhållningssätt. Detta är inte något man blir, vi tror att det är något man är. Just nu är vi närmare 800 kollegor som stolt bär titeln #Aquarebel, fördelat på 37 kliniker, tre tandtekniska labb och ett huvudkontor.
Aqua Dental befinner sig i en spännande tillväxtfas och öppnar löpande nya kliniker runtom i landet. Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.
Det vi alla har gemensamt är att vi:
Har en stark PASSION för att hjälpa varandra att bli bättre och strävar ständigt efter att bedriva tandvård i världsklass.
Alltid gör vårt yttersta för att leverera KVALITET i allt vi gör. Vi investerar kontinuerligt i fortbildning av våra medarbetare och har infört noggranna processer för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
Verkar för att tandvård ska vara TILLGÄNGLIG för alla oavsett förutsättningar. Därför strävar vi efter att erbjuda våra tjänster över hela Sverige, särskilt i regioner med långa tandvårdsköer. Vi driver även projekt för pensionärer och de som lider av tandvårdsrädsla.
Delar du dessa värderingar är vi övertygade om att du kommer att trivas hos oss på Aqua Dental.
Som tandhygienist på Aqua Dental Knutpunkten kommer du jobba på en modern klinik i hjärtat av Helsingborg. På kliniken erbjuds tandvård inom en stor bredd av områden, från allmän tandvård till estetisk- och specialisttandvård.
Arbetstiden är förlagd måndag till lördag, där arbete på lördag förekommer cirka en gång i månaden.
Du kommer ha möjlighet att påverka din arbetsdag och jobba i en arbetsmiljö där du delar erfarenheter med dina kollegor för att tillsammans utveckla verksamheten framåt. Du ska även ha ett driv och rätt inställning för att säkerställa att dina patienter får det bästa möjliga bemötandet och vård av högsta kvalitet. För att trivas i rollen tror vi att du har ett effektivt arbetssätt kombinerat med en ödmjukhet gentemot patienter och dina kollegor.
"Hos oss blir du en del av en arbetsfamilj med högt i tak och mycket glädje. Vi utvecklas tillsammans och stöttar varandra i både med- och motgångar för att föra kliniken framåt."
• Martina Ivstam, klinikchef
Vi söker dig som:
Legitimerad tandhygienist
Har minst ett års erfarenhet som tandhygienist
Är driven, ödmjuk och ordningsam
Brinner för att ge hög kvalitet och service
Har god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift
Denna tjänst är en tillsvidaretjänst på 80-100% med start i juni eller enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdagen är den 30 april 2026.
Vid frågor om tjänsten, vänligen vänd er till ansvarig klinikchef Martina Ivstam, martina.ivstam@aquadental.se
Alla ansökningar hanteras via Aqua Dentals rekryteringssida, där du kan skapa en profil samt ladda upp CV och personligt brev.
