Tandhygienist till Alfa Tandvårdskliniken - Dentalum Hässleholm

Dentalum Operations AB (publ) / Tandsköterskejobb / Hässleholm
2025-12-30


Nu har du chansen att bli en del av något större. På riktigt.
Vi söker dig som är tandhygienist och som vill arbeta i ett sammansvetsat team där omtanke, kvalitet och glädje är en självklar del av vardagen. Hos oss på Alfa Tandvårdskliniken - en del av Dentalum - får du både tryggheten i en etablerad klinik och energin i en organisation som växer och satsar.
Kliniken ligger mitt i centrala Hässleholm, i trevliga lokaler med hemmakänsla, och en stark lokal patientbas. Hos oss får du jobba med varierade arbetsuppgifter - både som tandhygienist och med assistans vid behandlingar tillsammans med tandläkare. Det här är en perfekt roll för dig som trivs med att ha omväxling i vardagen, som gillar teamarbete och som vill bidra både kliniskt och kollegialt.
Vi tror att du:

Är legitimerad tandhygienist och har några års erfarenhet

Är trygg i din yrkesroll men vill fortsätta utvecklas

Har nära till skratt, gillar människor och är en lagspelare

Vill vara med och bygga en riktigt stark arbetsplats - med känsla.

Hos oss får du:

Ett drivet och varmt team med mycket hjärta och stolthet

Stora utvecklingsmöjligheter - inom både klinik och koncern

Tillgång till Dentalum Academy med kurser, utbildningar och ledarskapsprogram

En vardag där du får vara med och forma framtidens tandvård

Dentalum växer - både som bolag och som idé. Vi bygger just nu nya kliniker runt om i landet och har en tydlig vision om att förändra och förbättra svensk tandvård, från grunden.

Vill du vara med?
Sök redan idag - eller hör av dig så berättar vi mer!

Sista dag att ansöka är 2026-06-28
