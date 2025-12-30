Tandhygienist till Alfa Tandvårdskliniken - Dentalum Hässleholm
2025-12-30
Nu har du chansen att bli en del av något större. På riktigt.
Vi söker dig som är tandhygienist och som vill arbeta i ett sammansvetsat team där omtanke, kvalitet och glädje är en självklar del av vardagen. Hos oss på Alfa Tandvårdskliniken - en del av Dentalum - får du både tryggheten i en etablerad klinik och energin i en organisation som växer och satsar.
Kliniken ligger mitt i centrala Hässleholm, i trevliga lokaler med hemmakänsla, och en stark lokal patientbas. Hos oss får du jobba med varierade arbetsuppgifter - både som tandhygienist och med assistans vid behandlingar tillsammans med tandläkare. Det här är en perfekt roll för dig som trivs med att ha omväxling i vardagen, som gillar teamarbete och som vill bidra både kliniskt och kollegialt.
Vi tror att du:
Är legitimerad tandhygienist och har några års erfarenhet
Är trygg i din yrkesroll men vill fortsätta utvecklas
Har nära till skratt, gillar människor och är en lagspelare
Vill vara med och bygga en riktigt stark arbetsplats - med känsla.
Hos oss får du:
Ett drivet och varmt team med mycket hjärta och stolthet
Stora utvecklingsmöjligheter - inom både klinik och koncern
Tillgång till Dentalum Academy med kurser, utbildningar och ledarskapsprogram
En vardag där du får vara med och forma framtidens tandvård
Dentalum växer - både som bolag och som idé. Vi bygger just nu nya kliniker runt om i landet och har en tydlig vision om att förändra och förbättra svensk tandvård, från grunden.
Vill du vara med?
Sök redan idag - eller hör av dig så berättar vi mer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6987216-1768780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dentalum Operations AB (publ)
(org.nr 559136-4046), https://karriar.dentalum.com
Östergatan 29 (visa karta
)
281 32 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Dentalum Jobbnummer
9666481