Tandhygienist/tandsköterska till Specialisttandvård Pedodonti i Gävle
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Tandreglering & Barntandvård / Tandsköterskejobb / Gävle Visa alla tandsköterskejobb i Gävle
2025-08-14
Specialisttandvård Pedodonti i Gävle söker nu fler medarbetare - Välkommen att bli en del av Folktandvården Gävleborg! Hos oss hittar du en härlig känsla av att bidra till något större, här blir du en del av ett stort team med mycket stolthet och engagemang i sitt arbete!
Specialistkliniken för Pedodonti är belägen vid Slottstorget i Gävle. Här tar vi hand om barn och ungdomar upp till 18 år som har remitterats till oss. Det är en mycket spännande klinik där det bedrivs all tandvård från inskolningar till operationer med sedering. En dag i veckan behandlar vi även patienter i narkos på Gävle sjukhus. Utöver patientbehandlingar jobbar vi med konsultationer, forskning och interna kurser för allmäntandvården. Vi har nära samarbeten med våra kollegor inom allmäntandvården men också med andra aktörer som barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatrimottagning och socialtjänst.
Specialisttandvård Pedodonti består av två pedodontister och tre tandhygienister/tandsköterskor. Specialisttandvård pedodonti bildar en enhet Specialisttandvård Ortodonti. Tillsammans är vi drygt 30 medarbetare, uppdelade på specialistkliniken för pedodonti, ortodonti i Gävle och ortodonti i Hudiksvall.
Nu behöver vi utöka personalstyrkan på specialistkliniken för pedodonti. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar. Många av våra patienter har särskilda behov och du har ett lugnt och professionellt sätt att möta och stötta våra patienter. Du är intresserad av att lära dig mer om olika syndrom och grundsjukdomar som kan förekomma bland våra patienter.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss arbetar du i team med specialisttandläkare i pedodonti och dem andra tandhygienister/tandsköterskor. Din arbetstid kommer att vara uppdelad i pass där du assisterar specialisttandläkaren och pass med egna patienter för t.ex. inskolning eller munhygieninstruktioner. Övriga arbetsuppgifter som receptionsarbete, patient-/klinikadministration och sterilarbete ingår också.Kvalifikationer
För att söka den här tjänsten har du antingen en tandsköterskeutbildning eller är legitimerad tandhygienist.
Du drivs av och tycker om att arbeta med barn och ungdomar och som person är du strukturerad, serviceinriktad och lösningsfokuserad, vilket gör det lätt för dig att samarbeta med kollegor och möta patienter och föräldrar. Personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga och engagemang är något vi värderar högt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Folktandvården Gävleborg AB samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken i annonsen och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Gävleborg AB
Folktandvården Gävleborg AB, Specialisttandvården Tandreglering & Barntandvård Kontakt
Klinikchef STV ORT och PED
Niels Ganzer niels.ganzer@regiongavleborg.se Jobbnummer
