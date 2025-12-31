Tandhygienist, Specialistkliniken för parodontologi Uddevalla
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Uddevalla Visa alla tandsköterskejobb i Uddevalla
2025-12-31
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Är du nyfiken på att kombinera specialisttandvård med allmäntandvård?
Vi öppnar upp för möjligheten att kombinera arbete på allmäntandvårdsklinik med arbete på vår specialistklinik för parodontologi i Uddevalla.
Om du som söker redan har en anställning hos oss så finns möjlighet att arbeta kvar på din nuvarande klinik till cirka hälften av arbetstiden, eller enligt överenskommelse.
Om du som söker inte arbetar hos oss idag så finns möjlighet att kombinera arbete inom parodontologi med arbete på allmäntandvårdsklinik inom Folktandvården i området. Individuella lösningar kan diskuteras utifrån förutsättningar.
På specialistkliniken för parodontologi kommer du få möjlighet att arbeta med erfarna kollegor som alla är villiga att delge kunskap och erfarenhet kring behandling av patienter med parodontal sjukdom och periimplantit. Hos oss träffar du i första hand patienter med ett stort behandlingsbehov. Du kommer att få arbeta på toppen av din kompetens och i team med klinikens parodontolog, tandhygienister och övriga på kliniken.
I tjänsten ingår bland annat:
Parodontal undersökning och röntgentagning inför planering av lämpliga insatser tillsammans med parodontolog
Kausalbehandling av parodontal sjukdom och periimplantit
Utvärdering med stöd av parodontolog samt fortsatt stödbehandling
På specialistkliniken för parodontologi bedrivs förutom patientbehandling även konsultationer till allmän/privattandvården digitalt. Kliniken deltar också i ett omfattande samarbete med övriga specialistkliniker och allmäntandvården för att öka kunskapen och förståelsen kring parodontal sjukdom.
Specialistkliniken för parodontologi är belägen i Uddevalla, i nära anslutning till buss- och tågstation och Uddevalla sjukhus. I specialisthuset finns även ortodonti, bettfysiologi, pedodonti och oral radiologi representerade. Samarbete med dessa samt med närbelägna kliniker inom käkkirurgi och orofacial medicin är frekvent förekommande.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Parodontologi, Uddevalla - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
Legitimerad tandhygienist, gärna med flera års dokumenterad erfarenhet
Kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller Svenska C1 i såväl tal som skrift
Förmåga att organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och klokt sätt
Kunna ge ett stabilt och lugnt intryck även när det är mycket att göra/komplexa frågeställningar
Förmåga att samarbeta och relatera till andra människor på ett lyhört sätt
Bidra till verksamhetens utveckling genom att aktivt delta i klinikens förbättringsarbete
Är bekväm med att ta hand om alla typer av patienter
Känner dig trygg med att arbeta både självständigt och i team
Har ett arbetssätt där du involverar och engagerar patienterna för att motivera dem till sin egenvård
Är du intresserad av nya, spännande och stimulerande arbetsuppgifter kombinerade med möjligheter till egen utveckling och utbildning, är du varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Du som inte redan är anställd hos oss blir kontaktad av rekryterare på HR-enheten för intervju. Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer är planerade till vecka 4-5.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
