Tandhygienist söks till vår trevliga & moderna klinik i Lund
Tandtorget Lund AB / Tandsköterskejobb / Lund Visa alla tandsköterskejobb i Lund
2025-12-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandtorget Lund AB i Lund
Tandhygienist till Tandtorget i Lund.
Vi söker en tandhygienist som vill vara en central del av vårt team och bidra till en varm, modern och hälsoinriktad klinik. Här arbetar vi tätt tillsammans i hela patientresan och värdesätter dig som brinner för prevention, noggrann diagnostik och kopplingen mellan mun och kropp. Hos oss får du jobba med modern teknik och tydliga arbetssätt - allt med målet att ge varje patient trygghet, kvalitet och långsiktigt bättre hälsa.
Du
Är legitimerad tandhygienist som vill arbeta förebyggande och strategiskt.
Trivs i team med tandläkare och tandsköterskor, och tar ansvar för patientflöden.
Har en god kommunikativ förmåga
Gillar variation: depuration/stödbehandling, patientutbildning, scanning, allmänna hälsokontroller, fyllningsterapier, assistering vid kirurgi - inte bara undersökning och depuration.
Bidrar med idéer och driver små, ständiga förbättringar.
Vi
Är en klinik i Lund med MunHälsa360TM - där tandvård möter medicin.
Arbetar i teamtandvård där du har mandat och påverkar patientens hälsoplan.
Har fokus på kvalitet, relationer och patienter som investerar i sin hälsa.
Erbjuder en tydlig utvecklingsväg - du kan växla roller och växa i kompetens.
Ger möjlighet till fortbildning inom mun-kropp-samband, scanning, beteendeförändring, nutrition och teamtandvård.
Du blir en del av ett engagerat team som brinner för att förbättra hälsa på riktigt.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan och boka in en intervju med oss. Vi ser fram emot att träffa dig och höra hur du kan bli en del av vårt team.
Praktisk information
Plats: Norra Fäladen 12C, Lund
Omfattning: 100%
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: jobb@tandtorget.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Mail
E-post: jobb@tandtorget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tandhygienist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tandtorget Lund AB
(org.nr 559246-2278), https://tandtorget.se/
Fäladstorget 12 C (visa karta
)
226 47 LUND Jobbnummer
9640432